Ministryně si stěžovala na trest za vyhrožování muslimům. Byl moc vysoký

Muž tehdy podle obžaloby vyhrožoval páru cizinců, kdy nejprve kolemjdoucí Libanonce s arabským šátkem na hlavě řekl, že „musí muslimy zabít“, a pak ji označil za „černou krávu“.

Později pak podle žalobce vytáhl plynovou pistoli a namířil ji na jejího manžela, muže palestinské národnosti, i na ni. Údajně při tom pokřikoval: „Zmr.., muslimové, já vás zabiju.“

Teplický okresní soud muži za násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci formou trestního příkazu uložil roční vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu tří let a pokutu dvacet tisíc korun s tím, že pokud ji nezaplatí, odsedí si tři měsíce.

V součtu by tak možný trest odnětí svobody činil 15 měsíců, což ale zákon nedovoluje. „Uložený trest přesahuje zákonnou hranici trestní sazby stanovenou pro trestní příkaz. Náhradní trest odnětí svobody za peněžitý trest nesmí ani s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat jeden rok,“ upozornil ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud.

V Teplicích proto museli věc řešit znovu. Vydali nový trestní příkaz. Co je jeho obsahem, ale soud zatím neuvedl. „Doposud se nepodařilo trestní příkaz doručit všem účastníkům řízení, tudíž momentálně není možné sdělit bližší informace,“ sdělila mluvčí soudu Lenka Pavlasová.

V případu byla obžalovaná i žena, která se podle státního zástupce jiného kolemjdoucího muže evidentně cizí národnosti zeptala, zda je muslim. Když na to reagoval slovy, že se tak narodil, měla mu odpovědět, že „jsou muslimové a muslimové a ty je třeba zabít“ a že „v Česku nemá co dělat“. Nakonec za to dostala pokutu pět tisíc korun.