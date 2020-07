Musíte zůstat sami sebou, říká šéf světově uznávané nožířské firmy Mikov

Současné portfolio společnosti je mnohem širší než kdykoli dříve. Mikov je i tradičním výrobcem kancelářské techniky a průmyslových spojovačů značky RON. „Nechceme být velkovýrobci obrovských sérií nožů, chceme našim zákazníkům nabízet specifické výrobky v dobré kvalitě za slušnou cenu,“ říká o směřování společnosti ředitel Karel Ježek.

Nože, které vyrábíte, znají lidé po celém světě, téměř kultovním kouskem je „rybička“. Jak do výroby zasáhla nedávná pandemie koronaviru?

Zpočátku jsme nevěděli, jak se bude epidemie vyvíjet, jak moc je virus nebezpečný a co přinesou následující týdny a měsíce. Když se prakticky ze dne na den vše zastavilo, bylo nutné přijmout opatření, která by ochránila zaměstnance a umožnila různé varianty výroby, kdyby se situace vyvíjela hodně špatně. Zhruba po týdenní odstávce jsme výrobu znovu spustili a zavedli hygienická opatření, která by naše lidi chránila. Naštěstí se ale v Mikulášovicích epidemie nijak nerozšířila.



Kromě nožů vyrábíte i nářadí, odběratele máte nejen u nás, ale i v zahraničí. Jak na situaci reagovali vaši zákazníci?

Problém měli ti prodejci, kteří měli zavřené své kamenné obchody. Zákazníci nám však zůstali věrní. Pokud jde o nářadí Narex, tam zájem především zahraničních zákazníků neklesl vůbec. U nožů a kancelářské techniky se po dvouměsíčním propadu, který byl způsoben právě zavřenými obchody, nyní vše vrací do původních objemů prodeje.

Zastavil se obchod, nebo jste vyráběli takzvaně na sklad?

Pro obchod to byly naopak velmi hektické časy. Intenzivně jsme zapracovali především na online prodeji a marketingu. Prodej přes e-shop se nám více než zdvojnásobil. A pozitivní je, že tento trend přetrvává. To je ale proto, že se na posílení online prodeje soustředíme dlouhodobě, a tak jsme byli připraveni.

Karel Ježek Je mu 59 let.

Vystudoval ČVUT v Praze, generálním ředitelem společnosti Mikov je od roku 2017.

V Mikulášovicích působí i jako zastupitel za hnutí STAN.

Mezi jeho záliby patří turistika, rád pracuje na zahradě.

Jaká jste přijali opatření? A museli jste nakonec i propouštět?

Kromě hygienických opatření jsme situace využili k tomu, abychom se zamysleli nad efektivitou některých procesů, a uspíšili jsme některé kroky, které jsme dlouhodobě plánovali. K nějakému masivnímu propouštění ale nedošlo, spíš jsme zrušili některé brigádnické úvazky a zastavili přijímání nových pracovníků.

Rušili jste i plánované investice?

Abychom si udrželi konkurenceschopnost, musíme investovat. Samozřejmě s rozmyslem, ale nějaké zásadní škrty v našich plánech neděláme. Problém je spíš s tím, že mnozí dodavatelé nám nejsou schopni dodat své technologie v takových termínech, které bychom potřebovali.

Jaká je situace dnes? Mají zákazníci zase chuť nakupovat?

V současné době se zdá, že zákazníci opět nakupují tak jako před začátkem krize. Asi i proto, že naše nože, kancelářské výrobky a ruční nářadí jsou potřeba stále, krize nekrize.

O co je aktuálně největší zájem?

Nejprodávanějším nožem, pokud jde o počty kusů, zůstává „rybička“, ale nárůst je i u vyhazovacích nožů Predator. Převzali jsme výrobu nožů značky Lubomír Maďarič, o které je také velký zájem, hlavně mezi fanoušky armádních nožů. A dobře se prodávají i nože kuchyňské, kde jsme loni na trh uvedli novou sérii Ruby, nebo designové nože Pocket.

Výroba kterého nože je nejsložitější? A mění se nějak požadavky vašich zákazníků?

Žádný nůž není úplně jednoduché vyrobit. I když se to na první pohled zdá třeba snadné, tak i na takové „rybičce“ je spousta drobností, které je třeba ohlídat a udělat správně, jinak nebude fungovat. Navíc, naše nože vyžadují velké množství ruční práce a nožířských zkušeností, protože třeba jejich střenky jsou z přírodních materiálů – rohů, parohů, ušlechtilých dřev. A tam nikdy není jeden kus jako druhý. Náročnost zákazníků stále stoupá, vyžadují za své peníze stoprocentní kvalitu. A tak je to správně. Proto klademe velký důraz nejen na výrobu, ale také na výstupní kontrolu.

Může dnes firma ze Šluknovska konkurovat na zahraničních trzích výrobcům třeba švýcarských nožů Victorinox?

Ano, může, ale musí zůstat sama sebou. Nechceme být velkovýrobci obrovských sérií nožů, chceme našim zákazníkům nabízet specifické výrobky v dobré kvalitě za slušnou cenu. A tady si svoje zákazníky nacházíme jak doma, tak v zahraničí. Když si totiž porovnáte světovou produkci s noži z Mikova, zjistíte, že my dodáváme na trh nože, které nemají jinde ve světě obdobu, a není to jen „rybička“, je to třeba i vyhazovací nůž Predator, vojenský Uton či designový oceňovaný skvost Pocket. A to zákazníci chtějí.

Vyrábíte například i nože pro děti s tupou čepelí?

Vyrábíme nože, ne dětské hračky. Pro děti je tady třeba „rybička“. Ano, je ostrá a lze se s ní zranit. Ale nůž patří dětem do rukou pod vedením rodičů, ti je musí naučit s ním zacházet. A generace dětí si právě takto, když se třeba s dědečkem či tatínkem učily vyřezávat, budovaly správný vztah ke starším a zkušenějším. No a to tupým nožem to nejde.

Nechystáte letos zase nějakou specialitu, jako byla před časem třeba zlatá a stříbrná „rybička“?

Speciality s „rybičkami“ stále vyrábíme, například zdobené kamínky, malované, z ušlechtilých kovů nebo i ze zlata. A samozřejmě něco chystáme i na letošní rok. Ovšem ještě není čas to prozradit.

Kde vidíte firmu za rok?

Určitě v Mikulášovicích. A určitě na evropském a světovém trhu jako výrobce nožířského zboží, kancelářské techniky a ručního nářadí Narex, které bude mít zase o něco vyšší tržní podíl, než má letos.