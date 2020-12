Žatec pronajme ztrátovou restauraci a minipivovar v Chrámu chmele a piva

Město se ke kroku rozhodlo poté, co před časem vyšlo najevo, že Chrám chmele a piva, který je městskou příspěvkovou organizací, řešil několik let finanční ztráty z provozu restaurace a minipivovaru tím, že neplatil povinné zaměstnanecké odvody státu. Dluh narostl i s penále na tři miliony korun.

Další ranou pak byla epidemie koronaviru, na jaře musela organizace na několik týdnů uzavřít nejen restauraci, ale i všechny turistické atrakce, a přišla tak o příjmy.

Aby byl další provoz možný, město jí poskytlo mimořádnou dotaci 1,7 milionu korun a na splácení dluhu za odvody zaměstnanců půjčku 2 miliony korun.

Ke změně došlo i v managementu organizace. Vedením byl na jaře pověřen nový ředitel, který má za úkol dát do pořádku hospodaření. Tamní zastupitelé také začali řešit, co dál s organizací, a možnosti transformace.



Na posledním jednání zastupitelé dostali na stůl čtyři varianty: prodej restaurace s minipivovarem a herny, pronájem restaurace s kuchyní, kdy by minipivovar dál provozovalo město samo, dále vytvoření městské společnosti s ručením omezeným, která by podnikání převzala, a poslední variantou byl pronájem restaurace, minipivovaru a herny jako celku.

K poslední variantě se přiklonila nadpoloviční většina zastupitelů, pro hlasovalo šestnáct z nich.

„Chrám chmele a piva je srdcem turistického ruchu v Žatci a prodej jeho části by byl absurdní. Ztráta objektů, ve kterých se restaurace s pivovarem a hernou nacházejí, by byla nevratná,“ zdůvodnil své hlasování pro pronájem radní Petr Antoni (Volba pro město).

Další upozorňovali, že prodejem by město přišlo o jakýkoli vliv na to, co by se v těchto prostorech v budoucnu dělo. Zazněly i hlasy, že v současnosti, kdy se řada podnikatelů potýká s dopady koronakrize, nejsou prodej ani pronájem vhodné, protože město nedostane nejvýhodnější nabídku.

Pronájem je pro město nevýhodný, myslí si opozice

Marcel Kollmann z ODS naopak prohlásil, že pronájem je pro město ekonomicky nevýhodný. „Pronájem nemusí pokrýt investice do nutných oprav budov a vybavení, které jistě přijdou. Držet si to i formou pronájmu je naivní,“ uvedl s tím, že nejlepší cestou by byl prodej za nejvyšší nabídku.

Není ale jasné, za jakých podmínek a za kolik bude město gastronomický provoz pronajímat. „Nyní je nutné připravit kroky k tomu, aby mohl být pronájem zrealizován, a zveřejnit záměr pronájmu. Uvidíme, zda se zájemci přihlásí a jaké předloží nabídky,“ dodala žatecká starostka Zdeňka Hamousová (zvolena za ANO).