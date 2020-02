Most trvá na stěhování knihovny, petici už podepsaly dva tisíce odpůrců

13:58

O tom, jak by měla v budoucnu vypadat knihovna, pokud se přestěhuje do zrekonstruovaného kulturního domu Repre, jednalo vedení Mostu s představiteli Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Projekt stěhování knihovny se však nelíbí opozičním zastupitelům z řad Pirátů a Zelených pro Most.