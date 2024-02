Odsoudili ho už za zneužívání skautů, ve vězení je zas. Stahoval dětské porno

„Martin Metelka nastoupil do vězení a je nyní ve výkonu trestu. Byl mu uložen čtyřměsíční nepodmíněný trest. Nicméně to není to hlavní, co ho trestá. To zásadní je, že u něj došlo k odsouzení ve zkušební době podmíněného propuštění a hrozí mu přeměna zbytku trestu na trest nepodmíněný,“ řekl děčínský soudce Lubomír Hrbek, který Metelku odsoudil.

Na Metelkův nástup upozornil server Aktuálně.cz s tím, že Metelka po podmíněném propuštění stahoval dětské porno. Za to jej děčínský soud nyní odsoudil na čtyři měsíce nepodmíněně.

V roce 2013 Metelku (tehdy ještě pod jménem Mertl) poslal ústecký krajský soud za zneužití téměř čtyř desítek chlapců ze skautského oddílu na deset let do vězení. O rok později trest potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze.

Martin Mertl se svým milencem a kolegou Milanem Machátem ze skautského oddílu Bobři v Ústí nad Labem zneužíval podle rozsudku chlapce, vydíral je a mámil z nich nahé fotky a videa, na kterých masturbovali.

Mertl s Machátem, kteří měli podle informací MF DNES přezdívky Piškot a Meluzín, postupovali tak, že nejdříve vytvořili falešný profil dívky na sociální síti Facebook. Přes něj kontaktovali chlapce většinou ve věku 12 až 18 let.

Po krátké konverzaci po nich dívčiným jménem začali požadovat fotky. A pod pohrůžkou zveřejnění poté chtěli také videa, na nichž měli chlapci masturbovat. Třetím stupněm pak byl požadavek na natočení mužského sexu ve třech.

S některými z 39 obětí měli i opakovaný styk. Několik chlapců při vyšetřování uvedlo, že byli ke styku nuceni násilím.

Mertl u soudu uvedl, že bude ještě potřebovat pomoc. „Díky léčbě v Kuřimi na speciálním oddělení jsem dostal náhled a pokračuji v léčbě. Budu pokračovat i po propuštění. Nedokážu si představit, že bych vyšel jen tak ven bez nějakého odborného dohledu,“ sdělil.