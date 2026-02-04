Několik metrů vysoká dřevěná konstrukce postavená do tvaru jehlanu stála na vrchu Vysoký les od roku 2015. Na vyhlídkovou plošinu, která byla ve výšce téměř čtyři metry, se lezlo po žebříku.
Zbortila se 3. srpna 2023 kolem čtvrt na devět večer v momentě, kdy na ni vylezli účastníci nedalekého tábora. Ke zřícení podle obžaloby došlo kvůli špatnému stavu dřevěných prvků.
Věž postavil a provozoval spolek Triangl. Po události bylo torzo věže odstraněno.
Státní zástupce Lukáš Pokorný obžaloval právě správce a provozovatele vyhlídky. Mezi obžalovanými je předseda Trianglu Radomír Tulka, místopředsedkyně Mária Hodboďová a další lidé ze spolku Jana Milichovská, Jakub Nerad, Michal Hakl a Jarmila Kopecká. Navrhuje pro ně peněžité tresty a podmínky, bez konkrétního upřesnění.
Podle státního zástupce neurčili konkrétního jedince odpovědného za technický stav věže a nezajistili její údržbu. „Oni sami údržbu stavby neprováděli ani za tímto účelem nevzali žádného odborníka,“ uvedl žalobce Lukáš Pokorný.
Obžalovaným také klade za vinu, že stavebnímu úřadu ani neohlásili závady na stavbě. V důsledku špatného stavu věže, konkrétně shnilých vodorovných nosných prvků, se pod váhou dětí utrhla vyhlídková plošina, popsala obžaloba. Nezletilí padali z výšky více než tří metrů.
K soudu dorazila jen trojice obžalovaných, a to Radomír Tulka, Jana Milichovská a Jarmila Kopecká. Všichni využili práva nevypovídat, k události tak nic neřekli. Vinu odmítli.
4. srpna 2023
Jeden z obhájců František Hons před soudem prohlásil, že obžaloba je nedůvodná, s čímž se ztotožňují také ostatní obvinění. „Obžaloba vychází z předpokladu, že spolek byl vlastníkem stavby. S tím nesouhlasíme. Platí, že vlastníkem stavby je vlastník pozemku, kterým je obec Markvartice,“ uvedl.
Doplnil, že obžalované mrzí, co se stalo, ale vinu odmítají. K příčině pádu uvedl, že nebyla způsobena technickou vadou, ale spíše přetížením. „Pokud došlo ke zřízení, nebylo to způsobeno technický nedostatky, což vyplývá i ze statického posouzení, který máme k dispozici,“ řekl. Zpochybnil znalecký posudek a navrhl soudu, aby nechal zpracovat revizní znalecký posudek.
Při pádu se vážně zranily čtyři děti, další čtyři pak utrpěly středně vážná zranění. Do nemocnice je transportovaly i vrtulníky.
Z důvodu dalšího dokazování soud líčení odročil na květen.
3. srpna 2023