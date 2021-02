Převod pohledávky za Mariánský most na jinou firmu je účelový, říká Ústí

Spor o placení Na ústecký krajský soud se město Ústí nad Labem obrátilo poté, co předloni v květnu ústecký okresní soud rozhodl, že má firmě Hutní montáže za vícepráce zaplatit 78 milionů a za úroky 308 milionů korun. Původně firma požadovala částku 178 milionů korun a k tomu 1,1 miliardy korun za úroky, které od roku 1998 k částce naběhly. Město však ani se sníženou sumou nesouhlasí. Hájí se, že firma s ním práce navíc neprobrala a postup nebyl odsouhlasen. Spor vznikl z toho, že Hutní montáže měly Mariánský most dostavět a zprovoznit do konce roku 1997, ale stalo se tak až v červenci 1998. V pylonu se totiž objevily trhliny a voda podemlela podpěry mostní konstrukce. Firma proto změnila projekt a na stavbu použila víc materiálu. Město ale odmítlo vícepráce proplatit s tím, že tato odchylka od smlouvy s ním nebyla projednána.