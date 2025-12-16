V Lovosicích dopadli zloděje cukroví. Z balkonů bral i vejce, těsto a cigarety

  13:44,  aktualizováno  13:44
Hodně netradiční zaměření měl zloděj, kterého zadrželi policisté před pár dny v Lovosicích. Z balkonů v mezipatrech paneláků ukradl cukroví, těsto na cukroví nebo vejce. Jde o recidivistu, kterému teď hrozí až tři roky vězení.
Vánoční cukroví z Pekařství Villa
ilustrační snímek | foto: archivMAFRA

Série vloupání se datuje do období mezi 30. listopadem a 9. prosincem. Celkem podle policie kradl čtyřikrát.

„Za pomoci blíže neurčeného předmětu se pachatel vloupal do společných prostor několika domů, kde z volně přístupných i uzamčených balkonů v mezipatrech odcizil neobvyklý mix potravin a drobností,“ uvedl policejní mluvčí David Novák.

Z balkonů zmizelo konkrétně 80 vajec, přibližně dvě kila těsta na cukroví, několik krabic s již hotovým cukrovím, dvě krabičky cigaret a jeden zapalovač. „Škoda poškozením byla vyčíslena na 1 500 korun a škoda odcizením na bezmála šest tisíc,“ sdělil Novák.

Státní policisté muže zadrželi ve spolupráci se strážníky.

„Muž je nyní vyšetřován pro podezření z trestných činů souvisejících s vloupáním a v případě prokázání viny, mu jako zkušenému recidivistovi hrozí až tři roky vězení,“ doplnil mluvčí.

