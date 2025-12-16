V Lovosicích dopadli zloděje cukroví. Z balkonů bral i vejce, těsto a cigarety

Série vloupání se datuje do období mezi 30. listopadem a 9. prosincem. Celkem podle policie kradl čtyřikrát.
„Za pomoci blíže neurčeného předmětu se pachatel vloupal do společných prostor několika domů, kde z volně přístupných i uzamčených balkonů v mezipatrech odcizil neobvyklý mix potravin a drobností,“ uvedl policejní mluvčí David Novák.
Na sídlištích řádí zloděj, z balkonů mizí vánoční cukroví, vaječňák i majonézy
Z balkonů zmizelo konkrétně 80 vajec, přibližně dvě kila těsta na cukroví, několik krabic s již hotovým cukrovím, dvě krabičky cigaret a jeden zapalovač. „Škoda poškozením byla vyčíslena na 1 500 korun a škoda odcizením na bezmála šest tisíc,“ sdělil Novák.
Státní policisté muže zadrželi ve spolupráci se strážníky.
„Muž je nyní vyšetřován pro podezření z trestných činů souvisejících s vloupáním a v případě prokázání viny, mu jako zkušenému recidivistovi hrozí až tři roky vězení,“ doplnil mluvčí.