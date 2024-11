Sejdeme se pod plachtou. Lovosice staví v centru netradiční pódium pro všechny

„Při plánování obnovy starého a zašlého dřevěného pódia jsme řešili variantu, že bychom zde chtěli něco stálejšího. Zároveň bychom si přáli, aby poměrně rozsáhlou a otevřenou plochu náměstí doplnil zajímavý architektonický prvek,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Při dřívější rekonstrukci náměstí, která proběhla před více než deseti lety, se podle starosty s nějakým zastřešeným objektem počítalo. Proto se radnice rozhodla na původně dřevěném pódiu vybudovat nové s celoročním zastřešením, které bude navíc splňovat několik funkcí.

„Jednak to bude místo k odpočinku, kde si lidé budou moci v klidu sednout a popovídat. Dále bude sloužit jako pódium pro různé akce, čímž nám odpadne starost se stavěním pódia. Zároveň při větších akcích, kdy se bude muset pro velké hudební produkce stavět prostorné pódium, bude toto menší sloužit jako přirozené zastřešené hlediště pro diváky a ochrání je před sluncem nebo před deštěm,“ popisuje starosta.

Nové pódium včetně kompletního betonování a samotného přístřešku vyjde městskou kasu zhruba na tři miliony korun.

Multifunkční stavba by svým tvarem měla vhodně zapadnout do architektury Václavského náměstí. „Jde totiž o poměrně specifický přístřešek, který bude plnit také estetickou funkci a doplní náměstí, aby to nebyla jen prázdná plocha. Nechtěli jsme však vybudovat pergolu nebo jiný těžký dřevěný prvek. Architektonické zpracování nového pódia, kde není jednotná rovná střecha, ale zajímavě dispozičně uspořádaná a vzdušná plachta, tak dobře zapadne do rázu moderního lovosického centra,“ doplňuje Krejčí.