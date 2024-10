Lovosice plánují získat chátrající rozhlednu, její majitel je v insolvenci

„Chceme celý tento prostor udržovat v dobrém stavu. Rozhledna však už nějakou dobu chátrá, protože je bezprizorní, ale stále otevřená veřejnosti. Insolvenční správce se už několikrát pokoušel rozhlednu prodat, avšak neuspěl. Kontaktoval nás, zda by město nemělo zájem do toho nějakým způsobem vstoupit, případně rozhlednu odkoupit,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Vyhlídku u Zámečku, jak se rozhledna nazývá, nechala vybudovat firma Raeder & Falge naproti sídlu své firmy podle návrhu ústeckého architekta Luboše Hrušky.

Jedná se o vyhlídkovou věž tvořenou 40 kůly o délce až 12 metrů ve tvaru hyperboloidu, která svým tvarem připomíná přesýpací hodiny. Uvnitř věže je ocelové schodiště a rozhledna je zakryta plachtovou střechou.

„Je to jedno z nejhezčích míst ve městě, které bychom rádi našim občanům i turistům zachovali, proto máme zájem o koupi. Musí to však být za opravdu rozumných finančních podmínek, protože rozhledna je v záplavové zóně a město nebude generovat nic než náklady na údržbu,“ popisuje starosta.

„Rada města začala pracovat s částkou pohybující se okolo 400 tisíc korun s tím, že odhadovaná cena přesahuje tři miliony. Uvidíme, jak se k tomu postaví insolvenční správce a věřitel,“ doplňuje starosta.

Město se stará už teď

Už nyní se však město stará, aby rozhledna mohla návštěvníkům sloužit a vypadala dobře. Léta používání se totiž projevila na opotřebování mobiliáře. Pracovníci technických služeb proto provedli jeho údržbu a vysekali náletové dřeviny. Práce uhradil insolvenční správce.

„Do budoucna bychom rozhlednu rádi nechali víceméně volně přístupnou, jen bychom upravili provozní dobu, aby se vyhlídka nestala místem pro scházení vandalů a podobných nechtěných zjevů. Místo bychom proto pro větší bezpečnost rádi osadili kamerovým systémem,“ doplňuje Krejčí.

Město také plánuje na rozhledně vyvěsit provozní řád s popisem toho, jak se mají uživatelé chovat. Mělo by to být podobné, jako je to na místních dětských hřištích. „My se budeme snažit, aby místo bylo zabezpečené a bezpečné. Jakékoli riziko pak padá na stranu návštěvníka,“ připomíná starosta.

V blízkosti rozhledny by časem měla vyrůst lávka přes Labe do Píšťan. Tuto odbočku z Labské cyklostezky by místní i turisté mohli využívat k návštěvě Píšťanského jezera.

O vybudování lávky uvažuje lovosická radnice už od roku 2008. Od kavárny Zámeček by lávka pokračovala přes Havraní ostrov a končila by nedaleko přívozu na píšťanské straně Labe.

„Plánovaná lávka je také jeden z důvodů, proč máme o rozhlednu zájem. S tímto prostorem u řeky bychom totiž rádi pracovali, aby to bylo jedno z krásných odpočinkových a turistických míst v celém regionu,“ nastiňuje Krejčí.

Historie sahá do 19. století

Historie vyhlídkového místa na břehu Labe v Lovosicích sahá až do roku 1869. Tehdy byl poblíž honosného zámečku, který si v roce 1865 nechal vybudovat kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu, postaven vyhlídkový altán. Stál na umělé vyvýšenině, v jejíchž útrobách se nacházel pivní sklep, kde se skladoval led pro chlazení piva v blízké restauraci.

Světlá historie skončila počátkem 50. let dvacátého století, kdy byla restaurace zrušena a objekt převzala do užívání armáda. Vyhlídkový altán po zrušení restaurace chátral, až v průběhu 70. let zcela zanikl.

Návrší, na kterém stával, časem zarostlo vegetací. V roce 2009 objekt bývalé výletní restaurace zrekonstruovala firma Reader & Falge, která se rozhodla obnovit i blízké vyhlídkové místo. V roce 2018 zahájila stavbu nové rozhledny, která podle přilehlé budovy dostala název Vyhlídka u Zámečku.

V těchto místech by v budoucnu mohla být lávka přes Labe: