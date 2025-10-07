V Lovosicích bude opět fungovat rentgen, ordinace má otevřít ještě letos

„Už jsou hotové všechny hrubé stavební práce a přístroj je nainstalován. Nyní ještě přibude nábytek a dovybavení pro personál,“ říká lovosický starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
Rentgen bude provozovat KZ. Ta si ještě po převzetí ordinace musí od příslušných orgánů, jako je hygiena nebo ústav pro jadernou bezpečnost, nechat její provoz schválit. Otevření by tak mohlo proběhnout přibližně před Vánocemi.
„Protože město provozovat RTG nemůže, dohodli jsme se s KZ, že nám vypomůže zřízením jakéhosi detašovaného pracoviště. Budou zde pracovat specialisté KZ z ústecké či litoměřické nemocnice, kteří se budou starat o obsluhu a administrativu,“ vysvětluje Krejčí.
V ordinaci však nebude vyšetřující lékař, který vyhodnocuje snímky. Ty budou posílány odbornému lékaři KZ a výsledky následně zasílány pacientům a jejich lékařům.
Stavební práce na rekonstrukci ordinace vyšly na více než 1,5milionu korun a pořízení přístroje RTG stálo téměř 3,3 milionu. Vše hradilo město ze svého rozpočtu.