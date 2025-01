VIDEO: V Lovosicích naložili obří generátor na loď, jako první propluje Drážďany

„Na otevření plavby jsme čekali skoro pět měsíců. Na odvoz do belgických Antverp a dále do zámoří tedy čekal i generátor,“ uvedl Lukáš Hradský, jednatel a majitel společnosti Evropská vodní doprava – Sped.

Převážet tak těžký náklad není podle Hradského obvyklá záležitost. Na uložení generátoru do takzvané tlačné vany, kterou pak před sebou tlačí motorová loď, musel být povolán další jeřáb. Ten, který mají v přístavu k dispozici, na takovou váhu nestačil. „Většinou vozíme kusy do 200 tun,“ poznamenal jednatel.

Na správnou manipulaci s nákladem dohlížel kromě zahraničního inspektora i zástupce zákazníka nebo pojišťovny.

Po naložení se soulodí, které kromě generátoru veze i hnojivo, vydalo na cestu. „V neděli vyplujeme z Hřenska, abychom podle stanoveného času propluli pod mostem v Drážďanech v pondělí ve 12 hodin,“ poznamenal Hradský.

Průjezd pod drážďanským mostem bude umožněn od pondělí 3. února po dobu dvou týdnů, přičemž každý průjezd lodí bude monitorován. „Na mostě budou pracovníci firmy provádět statické měření, jestli se most nehýbe a nehrozí zřícení další části,“ dodal Hradský. Pokud se stav mostu nezhorší, bude od 18. února nastaven režim pro proplouvání lodí pod mostem – dopoledne projedou lodě proti proudu, odpoledne po proudu.

Zářijové zřícení mostu Carolabrücke zkomplikovalo nejen silniční a tramvajovou dopravu v Drážďanech, ale zcela přerušilo i dopravu na Labi, což se výrazně dotklo i společnosti Evropská vodní doprava – Sped.

„Obvykle bývá Labe nesplavné kvůli suchu zhruba od dubna do září. Kdyby nebylo pádu mostu, začala by nám sezona. Obchodně pracujeme tak, že na suchá období si domlouváme zakázky v západní Evropě, ale od podzimu do jara se plánují přepravy do Čech. Ty jsme nemohli realizovat,“ poznamenal Lukáš Hradský s tím, že škody odhadují v řádech stovek tisíc eur.

A zatím není jisté, jestli zůstane vodní cesta přes Drážďany pro lodě i nadále volná. Při bourání zborcené části mostu bylo nalezeno několik nevybuchlých bomb. V lednu kvůli zneškodnění nalezené bomby z druhé světové války muselo být evakuováno celé historické centrum města a část jeho okolí. „Riziko, že se ještě něco najde, nebo se zřítí další část mostu, tady je,“ zmínil Hradský.