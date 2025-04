Padají i čtyřikrát za čtvrthodinu. Časté spouštění závor v Lovosicích mučí řidiče

6:32, aktualizováno 6:32

Železniční přejezd v Dlouhé ulici v Lovosicích by se mohl stát bezpečnějším a řidiči už by zde nemuseli tak dlouho čekat. Komplikace tu nyní způsobuje zejména umístění zastávky Lovosice-město, kde jsou nástupiště na obou stranách přejezdu. To se však má změnit.