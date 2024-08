Lávku přes Labe město odkládá, majitelka zdesetinásobila cenu za pozemek

„Na posledním jednání zastupitelstva nebyla většinová shoda na zakoupení potřebného pozemku k budoucí výstavbě lávky. Část zastupitelů totiž měla problém s cenou odkupu tohoto pozemku, která je téměř desetkrát vyšší, než o jaké se mluvilo dříve. Nyní budeme mít jednání se zástupkyní majitelky, abychom se mohli domluvit na trochu jiných podmínkách a případně našli nějakou cestu a nemuseli jít formou zdlouhavého řízení či vymáhání,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Podle starosty byla už v roce 2021 hotová projektová dokumentace včetně stavebního povolení a všech potřebných stanovisek. Neproběhlo však uzavření smlouvy o odkupu pozemku, protože tehdejší vedení města nechalo propadnout smlouvu o smlouvě budoucí z roku 2018. „Tato smlouva počítala s částkou 250 tisíc korun za odkup pozemku. Majitelka však nyní za pozemek požaduje skoro desetinásobek této ceny,“ doplňuje Krejčí.

Vedení Lovosic proto nechalo lávku přeprojektovat, aby měla na píšťanské straně jiné zakončení. S tím však podle starosty nesouhlasilo CHKO, protože sjezd z lávky končil přímo na břehu Labe. Od tohoto projektu tedy město ustoupilo.

„Nyní jsme ve fázi, kdy obnovujeme už jednou získaná stanoviska dotčených orgánů podle původních plánů. Protože jsme už jednou kladná stanoviska dostali, nepředpokládám, že bychom je neměli dostat znovu. Jakmile budeme mít vyřešeno jednání s majitelkou a na zastupitelstvu schválíme smlouvu o smlouvě budoucí, obnovíme stavební povolení. Pak už půjde jen o to, abychom našli zdroje financování a projekt realizovali za pomocí dotací,“ popisuje Krejčí.

Vyjádření majitelky pozemku se redakci nepodařilo sehnat.

O lávce se mluví od roku 2008

Odhadovaná investice do nové lávky pro pěší a cyklisty se pohybuje v rozsahu 100 až 150 milionů korun. Město by se na ní mělo podílet maximálně dvacetiprocentní spoluúčastí.

„Máme naději, že se nám podaří získat zhruba 90 procent ze státního fondu dopravy a infrastruktury. O dotaci bychom chtěli požádat ještě letos. Lávka se bude nacházet na páteřní Labské cyklotrase, která patří k nejnavštěvovanějším cyklotrasám v republice. Proto si myslíme, že by dotace neměla být tak velký problém,“ doplňuje starosta.

O vybudování lávky přes Labe do Píšťan uvažuje lovosická radnice už od roku 2008. Lávka by měla na lovosické straně začínat v blízkosti přívozu u kavárny Zámeček, kde by vznikla nájezdní rampa a napojení na stávající cyklostezku. Pokračovala by přes Havraní ostrov a končila by nedaleko přívozu na píšťanské straně Labe.

Převozník Vlastimil Walter, který tu turisty přes Labe vozí už od roku 2005, se o své řemeslo nebojí. „Až se postaví lávka, budu lidi vozit na výlety,“ usmívá se.