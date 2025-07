Lovosice plánují koupit bývalý hotel v centru, část chce město předělat na byty

„Odkup objektu za cenu 44,8 milionu korun bez DPH umožní řešit hned několik dlouhodobých potřeb města v oblasti sociálních služeb, bydlení i školství,“ uvedla samospráva na svém webu s tím, že hotel je v dobré technické kondici a má také bezbariérový přístup.

Část budovy by měla posloužit lovosickému Domu s pečovatelskou službou. „Ten je již několik let zcela naplněný a evidujeme více než 100 žádostí o umístění,“ uvedlo město. V bývalém hotelu by mělo vzniknout až 28 nových lůžek pro seniory. „Výhodou objektu je, že prostory jsou připravené k rychlému využití, a to bez nutnosti nákladných stavebních zásahů,“ doplnila samospráva.

Další část objektu by pak chtělo město využít jako malometrážní obecní byty. Sloužit budou jako dostupné bydlení pro mladé, seniory i lidi v náročné životní situaci.

„Hotel by také mohl na přechodnou dobu nahradit Centrální školní jídelnu, kterou čeká nutná rekonstrukce už v příštím roce,“ plánuje dále radnice. V budově je funkční kuchyně, prostorná jídelna a zázemí splňující hygienické i požární předpisy. Město by díky tomu ušetřilo 15 milionů korun, které by jinak muselo investovat do výstavby provizorní jídelny z kontejnerů.

„Díky tomuto řešení nepřijdou žáci ani občané o pohodlné a dostupné stravování a současně nebude nutné propouštět zaměstnance školní jídelny ani snižovat jejich úvazky,“ doplnila samospráva s tím, že do budoucna město počítá také s komerčním využitím prostor. Jedná se zejména o obnovu restaurace, kterou by mohl provozovat soukromý nájemce.

Radnice chystá veřejné projednání

„Celková investice, včetně všech potřebných úprav, by se měla pohybovat do 70 milionů korun. Financování bude zajištěno kombinací přebytku městského rozpočtu, dotačních prostředků a úvěru ve výši přibližně 30 milionů korun,“ přiblížila radnice.

Lovosice nyní připraví studii proveditelnosti, poptají úvěr, zadají vlastní znalecký posudek a začnou pracovat na návrzích smluv.

Finální rozhodnutí o koupi má padnout na zářijovém zasedání zastupitelstva. Součástí příprav bude i veřejné projednání, kde se lidé budou moci seznámit se záměrem, prohlédnout si budovu a diskutovat s představiteli města.

Současným vlastníkem hotelu v Kostelní ulici je podle katastru nemovitostí společnost RAF Stavby. V roce 2023 ji věřitelé poslali do konkurzu.