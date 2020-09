Lidem z lounské vagonky chybí jistota práce, dopadají na ně spory firem

„Areál jsme předali vlastníkovi, vše proběhlo hladce, předávací protokoly byly podepsány bez výhrad,“ uvedl generální ředitel firmy Vagonka Louny Vojtěch Vágner.

Společnost patřící do skupiny Czechoslovak Group Michala Strnada tam vyráběla od podzimu loňského roku, kdy jí areál pronajala správkyně konkurzní podstaty.

Zkrachovalý podnik s více než stoletou tradicí chtěla skupina v konkurzu koupit, několikanásobně ji ale přeplatila ostravská Traťová strojní společnost (TSS) patřící do skupiny Petera a Rudolfa Šuškových. Ti za něj zaplatili přes 750 milionů korun.

Od konkurzní správkyně areál fakticky přebrali na začátku letošního června, a to i s nájemcem, který tam měl rozběhnutou výrobu. Nájemce Vagonka Louny se s novým majitelem dohodl na dřívějším ukončení své výroby k 30. srpnu letošního roku.

Mezi oběma společnostmi to ale začalo jiskřit. TSS vyzvala před několika týdny zaměstnance, aby nechodili do práce, čímž ale zkomplikovala výrobu Vagonce Louny, která s lounskými pracovníky počítala. Na nějakou dobu se zastavila i železniční vlečka, která je pro fungující podnik klíčová.

Do sporu zasáhl na popud Vagonky Louny okresní soud, který nařídil majiteli areálu, aby nájemci nebránil ve výrobě.

„Osobně mě to velmi mrzí, výrobní náplň jsme měli do poloviny příštího roku a měli jsme zájem do areálu v Lounech investovat. Bohužel TSS nás přeplatila a já mohu jen novému vlastníkovi popřát, aby pro zaměstnance zakázky zajistil,“ dodal Vágner.

Práci nemají „z vážných provozních důvodů“

Firma bratrů Šuškových Traťová strojní společnost se k situaci a budoucím plánům v lounském areálu ani po několika dotazech MF DNES nevyjádřila. V lednu letošního roku, poté co TSS areál koupila, vydala prohlášení, že chce investovat do modernizace technologií a infrastruktury.

Zaměstnancům slíbila pracovní jistotu. Ti jsou doma už od června, nejdříve pobírali 100 procent mzdy, nyní 80 procent. Jak dlouho to potrvá, netuší a továrnou se šíří různé fámy. Někteří věří, že se výroba opět rozjede, jiní už ne a hledají si jiné zaměstnání.

Vedení podniku zaměstnance prostřednictvím webových stránek a na úterním setkání informovalo, že není možné přidělit všem práci z „vážných provozních důvodů“. Do práce chodí jen část zaměstnanců z původních několika stovek.

„Teď je nás tu tak padesát lidí – z úklidu, údržby, personální, recepce a vlečky. Přebíráme nějaký materiál. Ostatní jsou doma na osmdesáti procentech mzdy. Moc už nevěřím, že se výroba rozjede,“ podotkl jeden ze zaměstnanců.