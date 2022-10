Muž si v plavecké hale natáčel převlékání školaček, dostal podmínku

Obžalovaný se hned po přečtení obžaloby doznal a akceptoval trest, který mu státní zástupce navrhl v délce jednoho roku s podmíněným odkladem na dva roky. Kromě toho má povinnost ambulantně se léčit a propadl mu mobilní telefon. Za přečin výroby dětské pornografie mu hrozilo vězení od jednoho roku do tří let.

„Doznávám se. Začal jsem se léčit, užívám předepsané léky na potlačení libida. Léčba funguje,“ uvedl před soudem obžalovaný. „Lituji toho,“ dodal před vynesením rozsudku rozvedený osmačtyřicetiletý muž, který pracuje jako řidič kamionu.

Případ se odehrál 30. prosince loňského roku v pozdních odpoledních hodinách v prostorách Městské plavecké haly v Lounech. Ve společných šatnách je několik převlékacích kabinek, které spolu sousedí.

Obžalovanému padly do oka dvě dívky, které se společně odešly převléknout do jedné z kabinek.

„Zapnul kameru na svém dotykovém mobilním telefonu. Telefon strčil do kapsy u kalhot a kalhoty se zapnutou videokamerou podstrčil pod zástěnou, která odděluje jednotlivé převlékací kabinky do vedlejší kabinky, kde pořídil videozáznam dívek, vědom si skutečnosti, že by se mohlo jednat i o osoby mladší 15 let,“ stojí v obžalobě.

Muže zadrželi návštěvníci bazénu

Dívky si kalhot s telefonem všimly a upozornily na to svoji matku. Muže přímo na místě zadrželi dva další návštěvníci bazénu do příjezdu policejní hlídky.

Soudní znalec z oboru sexuologie, který muže v rámci policejního stíhání zkoumal, konstatoval, že muž trpí sexuální deviací - parafilií. Znalci se obžalovaný svěřil, že ho vzrušuje, když ho sledují ženy. Jde tedy o exhibicionistu.

„Parafilie měla vliv na ovládací schopnosti obviněného. Jeho pobyt na svobodě není nebezpečný. Má náhled na své onemocnění,“ shledal odborník a doporučil ambulantní léčbu.

Léčbu muž skutečně před časem nastoupil. U soudu zároveň přiznal, že obdobné touhy měl již dříve. V 90. letech byl dokonce dvakrát soudně trestán, ale vzhledem k delší uplynulé době od těchto případů na něj nyní soud musel hledět jako na netrestaného.

Před několika lety muž dostal pokutu ve Francii, kde podle svých slov prováděl sexuální exhibici. „Věděl jsem, že mám tento problém, ale tenkrát jsem ještě nevěřil, že by mi nějaká léčba pomohla. To se pak změnilo,“ vysvětloval u soudu Jan M.

Obžalovaný činu lituje a nastoupil léčbu

Soudce uznal jako polehčující okolnosti doznání i dohodou o vině a trestu.

„Navržený trest v dolní polovině trestní sazby je přiměřený. Obžalovaný se nejen doznal, ale činu lituje a dobrovolně nastoupil léčbu. Pokud by se neléčil, mohl by být pro společnost nějakým způsobem nebezpečný,“ shrnul soudce.

Rozsudek je pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce se na místě vzdali práva na odvolání.

Společné šatny má plavecká hala v Lounech od roku 2020, kdy byla otevřená nová budova bazénu. Ve staré budově byly šatny odděleny na pánské a dámské.