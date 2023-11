Ranou a Louny propojí cyklotrasa, vést by mohla i po biokoridoru pod silnicí

Z velké části povede plánovaná trasa po stávajících cestách. Začít má v obci Raná, odtud bude pokračovat pod vrch Oblík a dále k rybníku pod Červeným vrchem, do Dobroměřic a do Loun. Obtížnost bude snadná, měřit má zhruba deset kilometrů. Obě samosprávy nyní jednají s vlastníky soukromých pozemků, po kterých má trasa vést, o jejich možném využití.

Největší překážkou je silnice 1/28 z Loun do Mostu, kudy denně projedou desetitisíce automobilů. Starosta Rané Jaroslav Veselý (Za ekologický rozvoj) by rád využil biokoridor pod touto komunikací. Podle něj neplní svůj význam, zvěř jej totiž tak, jak je postaven, nevyužívá. „Konečně by měl smysluplné využití,“ popisuje Veselý.

K vytyčení trasy nebudou potřeba velké stavební úpravy. Cyklotrasa má mít přírodní ráz, nebude se tedy asfaltovat. Na některých místech mají vzniknout odpočívky s informačními cedulemi. Na vznik trasy se obce pokusí získat dotaci. Hotová by mohla být příští rok.

Od novinky si Louny i Raná slibují, že do oblasti přiláká více návštěvníků. „Cílem je zvýšit zájem o turistiku v regionu,“ přeje si starosta Rané Veselý. „Raná je oblíbeným místem turistů a bylo by skvělé mít možnost tam bezpečně dojít či dojet na kole,“ přidává se jeho lounský kolega Milan Rychtařík (ANO).

Vrch Raná patří k nejznámějším místům v Českém středohoří. Díky skvělým povětrnostním podmínkám na něj míří vyznavači paraglidingu a modelářského letectví. Raná je také domovem chráněného sysla obecného, roste zde ohrožený koniklec luční český.

