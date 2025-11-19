Louny kvůli potížistům odstraní lavičky, o kousek dál je zkusí nechat

„Vyhověli jsme požadavku občanů. Lavičky budou odstraněny pouze z centrálního prostoru. Lavičky, které se nacházejí zhruba o patnáct metrů dál, zůstanou, takže lidé nepřijdou o možnost si sednout,“ uvedl starosta Milan Rychtařík (ANO).
Před časem na úřad dorazila petice, která na problém upozornila a v níž lidé žádali řešení. Podle Rychtaříka ji podepsalo více než sto petentů.
Lavičky, jež mají být odstraněny, často obsazují bezdomovci a další problémoví lidé, kteří jsou opilí či pod vlivem drog.
„Situaci s jejich chováním strážníci řeší opakovaně, ale tito lidé se často dopouštějí jen přestupku a vymahatelnost pokut je prakticky nulová,“ popsal lounský místostarosta Pavel Csonka (SOCDEM). „I když jsou z místa vykázáni, přesunou se a později se zase vrátí. Je to nekončící boj,“ doplnil.
Místostarosta připustil, že hrozí přesun problémových jedinců na zbývající lavičky. „Situaci budeme monitorovat, a pokud problém nastane, budeme ho řešit,“ uvedl s tím, že ostatní lavičky v lokalitě jsou umístěny na frekventovanějších a viditelnějších místech.
Město doufá, že problémoví lidé se zde proto shlukovat nebudou.