Dlouho schované poklady. Galerie po 55 letech vystavuje konstruktivní umění

Mezi zastoupenými umělci nechybějí Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal, Vladislav Mirvald nebo Milan Dobeš. Zahraniční tvorbu zastupují Bridget Rileyová, Victor Vasarely, Getulio Alviani nebo François Morellet.

„Poslední výstava konstruktivního umění proběhla v Lounech v roce 1967. Po pětapadesáti letech jsme vstoupili do depozitářů se záměrem vynést na světlo skutečné poklady. Ve své době to byla díla nová, provokativní, inspirativní a taková jsou dodnes. Mají to v sobě a žádný čas jim nemůže ubrat na významu,“ uvedla ředitelka galerie Kateřina Melenová.

V tomto rozsahu a ucelenosti prezentuje galerie hlavní těžiště své sbírky veřejnosti vůbec poprvé.

Kromě připomenutí významu lounské galerie v jejích počátcích výstava mapuje i mezinárodní propojení osobností.

„Je obdivuhodné sledovat příběh malé regionální galerie, která se díky úsilí pár lidí, jimž v té době bylo kolem třiceti let, dokázala během krátké doby stát součástí mezinárodního hnutí a dostat Louny na mapu uměleckého dění. Patří zároveň k malým zázrakům, že o této skutečnosti podává sbírka galerie dodnes tak cenné a trvalé svědectví,“ poznamenal k expozici její kurátor Pavel Kappel.

Na výstavě jsou zastoupena také díla argentinských konstruktivistů. Vernisáž proto navštívil argentinský velvyslanec Roberto Alejandro Salafia.

Výstava s názvem Konstruktivní tendence potrvá do 9. dubna příštího roku.