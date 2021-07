Elektroporcelán končí s výrobou v Lounech, bude z něj obchodní podnik

Lounský podnik patří do holdingu SPGroup miliardáře Pavla Sehnala. „Společnost Elektroporcelán patří mezi společnost, které zasáhla pandemie opravdu významně. Zatímco před jejím propuknutím byla produkce dostatečně naplněna výrobou pro koncové zákazníky a pro další výrobce izolátorů v celé Evropě, od třetího kvartálu loňského roku nastal fatální 80procentní propad,“ popsal v dokumentu, který společnost zveřejnila pro své obchodní partnery a zákazníky.

„Nastalá situace tak paradoxně urychlila strategické rozhodnutí vedení společnosti podržet si obchodní vazby na zákazníky, realizovat pouze obchod a výrobu si zajistit v zemích s nižšími mzdovými náklady,“ stojí v dokumentu dále.

Na začátku loňského roku firma přišla o klíčové zahraniční zakázky v Itálii, následoval pád dodávek výrobků do Německa a pak i Rakouska. Poklesly dodávky i pro české klíčové odběratele.

Loni na jaře firma ukončila výrobu v podniku Merklín u Karlových Varů a tamní výrobní linku s pecí přesunula do Loun, kde měla výroba pokračovat. Vydrželo to ale jen několik měsíců a před časem došlo k útlumu i tady.

Investor odstoupil

Ještě letos v březnu vedení společnosti hledalo investora, který by ve výrobě pokračoval. „Snahou bylo zachovat celou výrobu a předat ji investorovi, který měl o pokračovaní zájem. Bohužel v průběhu jednání investor odstoupil od jednání a od tohoto projektu a již nechtěl dále pokračovat,“ uvedl generální ředitel společnosti Petr Milota a poukázal na to, že v problémech se ocitli i evropští výrobci. Omezují výrobu, či ji přesouvají do jiných zemí.

Pece v lounském podniku nedávno vyhasly a výpověď si v minulých týdnech převzaly tři čtvrtiny z celkových 85 zaměstnanců. Někteří mají zůstat a z výrobně-obchodní společnosti bude čistě obchodní podnik.

„Zachovali jsme dokončující provozy, a to odbornou technickou kontrolu, brusírnu, tmelení, zkoušení a testování, balení a expedice. Stále dodáváme do významných energetických společností v České republice a i v zahraničí. Jednáme o dodávkách pro rok 2022,“ uvedl Milota.

Vlastní výrobky už ne

Vlastní výrobky už podnik vyrábět nebude, ale nechá si je vyrábět u evropských a asijských partnerů. V Lounech se pak budou kompletovat a testovat. „V současné době jsou již realizovány obchody a konečné nastavení a stabilizaci externích procesů plánujeme dokončit do 12 měsíců,“ řekl Milota

„Areál EPL bude i v budoucnu dál žít a poskytovat pracovní příležitost pro obyvatele Loun a okolí,“ dodal.

Z lounského průmyslového areálu, jehož součástí jsou dvě železniční vlečky a který má celkovou rozlohu 141 tisíc metrů čtverečních, se má stát skladově logistický areál. Část bude nadále využívat pro svoji činnost Elektroporcelánka Louny, ostatní prostory budou pronajímány třetím stranám.

Těžit chce ze své strategické polohy u dálnice D7 z Prahy do Chomutova, která má být za několik let dokončena v celé trase. „Svou polohou u páteřní tranzitní komunikace do Německa je přímo předurčen pro revitalizační projekt přestavby na moderní skladově logistický areál. V současné době již areál nabízí výrobní a skladové prostory o rozloze 39 tisíc metrů čtverečních a v procesu přípravy je výstavba šesti nových hal,“ plánuje Sehnal a dodává: „Důležitým aspektem projektu je ochrana půdního fondu, při výstavbě nebude zabírána a znehodnocována další cenná orná půda.“