Muž s dětmi sebral bezdomovci kárku, jediný majetek. Lidé začali pomáhat

15:32

Před několika dny přišel bezdomovec Jaroslav z Loun o to málo, co měl – kárku, díky níž si přivydělával na jídlo. Ukradl mu ji mladý muž, kterého doprovázely dvě děti. Incident se odehrál v areálu Centra zdraví Gnoze v lounské Říční ulici. Řadě místních to nebylo lhostejné a snaží se muži pomoci.