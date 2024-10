Chudé tu nechceme. Město z dotace opravilo dům, teď státu miliony raději vrátí

Objekt bývalé školky stojí vedle radnice v centru městečka, ve kterém žije přes 3,5 tisíce obyvatel. Jednopatrová budova je už opravená, má novou střechu. V nových bytech však nikdo nebydlí, dům totiž není dosud zkolaudovaný. Venkovní prostor působí zanedbaně, na trávě se povalují obaly od potravin. Areál je oplocený, ale pletivo před vchodem do budovy je částečně pobořeno.

Za rekonstrukci, která začala ještě v minulém volebním období, město zaplatilo 13,5 milionu korun, z toho téměř celou sumu získalo v rámci zmíněné dotace. „Proti tomuto projektu jsem hlasoval už v roce 2021 za minulého vedení města, které ho prosadilo. Máme svých sociálních problémů dost a tento typ bydlení se sem nehodí. Nesloužil by lomským občanům,“ vysvětlil změnu kurzu radnice starosta Vladimír Urban (Svobodní).

Rekonstrukce domu skončila už před časem, přesto se radnice rozhodla k vrácení dotace až nyní. Podle slov starosty totiž trvalo dva roky, než radnice peníze našetřila. Finance tak půjdou z městského rozpočtu.

Vrácením dotace se chce Lom vyvázat z dotačních podmínek, které by podle vedení radnice bylo obtížné splnit. Ty hovoří o tom, že udržitelnost projektu musí být 25 let. Město by navíc muselo přijmout sociálního pracovníka, který by s nájemníky pracoval. Od nájemníků nelze požadovat kauci. Podle slov vedoucí sociálního odboru na radnici Jaroslavy Brzákové by tak náklady na opravy závad způsobených nájemníky šly z městských peněz.

Vrácení dotace Státnímu fondu podpory investic odhlasovali v minulém týdnu místní zastupitelé jednomyslně. „Umožní nám to dům dokončit a byty nabídnout našim občanům,“ popsal starosta.

Jednání ve starostově hospodě

Rozhodnutí se nelíbí opozičním zastupitelům. Ale nikdo z nich na jednání zastupitelstva nepřišel, aby svůj postoj přednesl před kolegy a lidmi v sále. Schůze se totiž tentokrát konala v sále hostince v městské části Loučná, který patří starostovi Urbanovi.

„Je to nedůstojný prostor pro jednání. Po deseti pivech se tam chlapi válejí po zemi,“ uvedla bývalá starostka Kateřina Schwarzová (Severočeši) s tím, že nechce podporovat soukromé podnikání starosty. „Není to sice protizákonné, ale mně to připadá nemorální,“ dodala.

Zastupitelé v neobvyklém prostředí nejednali poprvé. Dvě místa jednání se střídají, příště by se mělo zase uskutečnit v kulturním domě, který stojí naproti radnici.

Schwarzová, za jejíhož starostování se město do realizace projektu pustilo, sociální bydlení hájí. „Líbilo se nám, že bude opravená budova na náměstí a budou tam byty. Není to přímo určeno ‚pro socky‘, jak mi řekla jedna koaliční zastupitelka, ale třeba pro mladé, kteří vycházejí z dětského domova, pro maminky s dětmi či pro seniory, kteří nemají tolik peněz,“ vysvětlila.

Podle Severočechů by vrácením dotace mohlo dojít k trestnému činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, a zvažují proto podání trestního oznámení. „Předala jsem podklady právníkovi,“ zmínila Schwarzová.

Zakázka za necelých 14 milionů korun se rozběhla na začátku roku 2021. Starosta Urban upozornil, že v následujících měsících po svém nástupu do vedení města začal zjišťovat chyby v realizaci. Provedené práce podle něj neodpovídaly projektové dokumentaci. Během rekonstrukce se navíc objevily vícepráce, za které podle starosty chtěla firma milion korun navíc. Urban je neproplatil.

Rekonstrukce byla sice dokončena už před nějakou dobou, dosud však není objekt zkolaudovaný kvůli nesouladu současného stavu budovy a projektové dokumentace. Bude nutné projekt přepracovat a zažádat o kolaudaci znovu. Vedení města chce mít vše hotové do několika měsíců.

Kromě bytů je v budově i kancelář, která původně měla sloužit sociálními pracovníkovi. „Líbilo by se mi tam udělat ordinaci a jeden byt nabídnout nějakému lékaři,“ nastínil starosta.

