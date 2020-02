Účty se členem ostrahy si muži v Litvínově vyřizovali kladivem a páčidlem

Muže ve věku 39 a 26 let poslal soud do vazby. „Čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví formou spolupachatelství,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Hrozí jim tak trest v rozmezí od tří do deseti let.

Všechno začalo o několik hodin dřív uvnitř obchodu, kde došlo k rozepři právě mezi dvojicí a zmíněným pracovníkem.

Mužům se patrně nelíbilo, že je člen ochranky při nakupování bedlivě pozoroval, a proto se na něj obořili. Svár musela dokonce přijet řešit policie.

„Dva muži se pak na místo vrátili o pár hodin později, když se prodejna uzavírala, a na poškozeného si počkali venku,“ popsala Světláková.

U obchodu ve Vodní ulici v centru města na něj následně podle kriminalistů zaútočili kladivem a páčidlem.

„Napadený se většině úderů vyhnul. Dvakrát měl dostat ránu do ramene,“ konkretizovala mluvčí Světláková. Křik a nadávky z ulice slyšeli policisté z přilehlé služebny. Okamžitě proto vyběhli ven a útočníky zpacifikovali.

Jeden měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Druhý ji podle policie z blíže neuvedených důvodů nebyl schopný vykonat.

„Oba už byli v minulosti za výtržnost odsouzeni,“ doplnila policejní mluvčí Světláková.