Propíchám tě jak psa, vyhrožoval bratrovi. Za pokus o jeho vraždu dostal 14 let

Na začátku sporu mezi bratry Batelkovými z Litvínova, který vyústil v pokus o vraždu, stála v podstatě malichernost. Mladší z bratrů, Radek, si chtěl vloni na jaře vyřídit živnostenský list na elektrikářské práce. Protože ale neměl odborné vzdělání, požádal svého staršího sourozence, aby se za něj při získání živnosťáku zaručil.

„Bratr mi měl jít ručit. Pořád mi to sliboval, ale neměl se k tomu,“ uvedl Batelka před soudem, kde stanul poté, co svého bratra napadl nožem.

Vztah mezi oběma bratry od té doby nebyl zrovna idylický. Důkazem může být i skutečnost, že obžalovaný měl svého sourozence v mobilu uloženého jako „Zku*vysyn“. „Bratr se na mě často povyšoval v hospodě před kamarády. Choval se, že je něco víc než já. Bál jsem se ho,“ popsal Radek Batelka.

„Byl jsem na bratra moc naštvaný, když se nechtěl stát mým garantem při získání živnostenského listu, tak jsem mu začal posílat výhružné SMS zprávy,“ dále uvedl.

Opakovaně ho také pod balkonem bytu, kde starší z mužů bydlel, vyzýval, aby šel dolů. „Zabiju tě v pátek, propíchám tě jak psa. Zítra si koupím mačetu,“ pokřikoval posilněn alkoholem pár dní před samotným útokem. To ostatně už loni potvrdili portálu iDNES.cz sousedé bratrské dvojice.

V osudný pátek si dal Radek Batelka pár piv, v Army shopu si koupil rozevírací nůž a znovu se postavil pod balkon svého staršího bratra, kde mu sprostě nadával a vyzýval ho, ať jde dolů.

„Bratr na mě pod balkonem opakovaně volal, abych šel ven, že mě zabije. Viděl jsem, že má v ruce nůž. Šel jsem tedy dolů a vzal si s sebou teleskopický obušek na sebeobranu,“ vypověděl už dříve napadený muž.

Podle obžaloby čekal útočník na svého bratra před vchodovými dveřmi s nožem v ruce, kterým při následné potyčce zasadil poškozenému devět ran. Oběť se ohnala obuškem. Když útočník zjistil, že u vchodových dveří postávají lidé, odešel.

„To, co se stalo, bylo celé nehoda. Proč bych si plánoval vraždu? Pod devíti kamerami? To je blbost, nic jsem si neplánoval. Nezapírám, že jsem na něj chtěl vzít tyč. Ale lituju toho. Bratrovi jsem poslal omluvný dopis,“ uvedl obžalovaný v soudní síni s tím, že si pořádně nepamatuje, co se vlastně stalo.

„Chtěl jsem se s bratrem pouze poprat. Výhrůžky jsem nemyslel vážně, problém s živnostenským listem jsem už neměl, práci jsem si vyřešil jinak. Bratra mám hodně rád, svého činu lituju a omlouvám se,“ hájil se.

Podle soudkyně Vladimíry Kodatové je evidentní, že obžalovaný celou dobu směřoval k tomu, že chce na svého bratra zaútočit. „Uváděl, že se bratra bál, že veškeré výhrůžky dělal proto, že se jej snažil zastrašit. Nicméně když se někoho bojí, pak se ho zcela jistě nesnaží vyprovokovat k nějakému útoku, ale snaží se mu především klidit z cesty,“ uvedla soudkyně.

Rozsudek není pravomocný, obhájce Batelky si ponechal lhůtu na odvolání.