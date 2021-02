VIDEO: Demoliční nůžky likvidují zchátralý most v centru Litvínova

V centru Litvínova postupně padá k zemi most nad Mezibořskou ulicí. Demolice potrvá ještě několik týdnů. Firma předpokládá, že v určitý moment by se mohl ještě likvidovat most starý a zároveň už také stavět nový most.