Na krušnohorských Klínech chystají unikátní atrakci, nejdelší zipline v Česku

Přes krušnohorské Šumenské údolí by tak už na podzim mohli první zájemci svištět po dvoukilometrovém ocelovém laně až osmdesátikilometrovou rychlostí.

Zipline by měla vést ze sportovního a lyžařského areálu na protější svah. Po 1 300 metrech by uživatelé, kteří budou zavěšeni ve speciálním úvazku na zajištěné kladce s elektromotorem, přestoupili na závěrečný sedmisetmetrový úsek atrakce. Ten má končit u současného nástupiště čtyřsedačkové lanovky, která ho pak vyveze opět na místo nástupu.

Pro milovníky adrenalinových sportů chystá společnost Zimlet Klíny vytvořit nejdelší zipline v Česku a 20. nejdelší na světě.

„Minulý týden bylo vydáno územní rozhodnutí, které bude jeden měsíc nabývat právní moci. Pak budeme žádat o stavební povolení. Dostat bychom ho mohli ke konci června a v červenci a srpnu bychom chtěli stavět stanice a natahovat lano,“ nastiňuje Alena Dalecká ze společnosti Zimlet.

„Pokud se to podaří, tak v září nebo říjnu bychom mohli otevřít. Ale nevíme, co nás ještě čeká, takže je to jen předpoklad a naše vize,“ poukazuje Dalecká na současnou nepříznivou situaci kvůli koronaviru, byť její nejhorší část má už republika zřejmě za sebou.

Nejnáročnějším krokem bude montáž lana, které bude muset nad údolím natahovat vrtulník. Technologie pak dodá specializovaná italská firma, která by měla provést i konečné nastavení, dodat potřebné atesty a zajistit zkušební jízdy a zaškolení personálu.

„Náš dodavatel technologie je z Itálie, a pokud nebudou i později do Česka pouštět osoby z Itálie, nebudeme moci provést výše zmíněné úkony, které zajišťuje právě italská firma,“ doplňuje Dalecká.

Atrakce má vyjít až na 8 milionů korun a její financování chce sportovní areál zajistit z vlastních zdrojů či půjčkou.

Projekt podpořily i stovky zájemců v rámci crowdfundingového webu Hithit, kdy během několika týdnů lidé poslali více než šest set tisíc korun z požadovaných pěti set. Zipline by měla fungovat po celý rok a měla by se stát vedle bobové dráhy, která v areálu funguje od roku 2018, dalším turistickým cílem pro návštěvníky krušnohorského střediska.