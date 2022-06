Skvěle zapadne, odlehčí horám. Starostové chtějí lanovku kolem Litvínova

Zamýšlená lanová dráha by měřila lehce přes šest kilometrů a měla by mezizastávku u litvínovského Koldomu.

„Probírali jsme několik variant, přičemž tato se jeví jako absolutně nejvhodnější. Na záměr je potřeba nahlížet ze širší perspektivy. Jednoznačně dává logiku,“ řekl Karel Rosenbaum (ANO), místostarosta Litvínova, kde myšlenka vznikla.

Zmiňuje v té souvislosti proměnu regionu po těžbě uhlí a s tím spojenou revitalizaci výsypek a budování nových tras pro turisty a cyklisty a jejich propojování s již existujícími. Lanovka by tak podle něj do budoucí podoby regionu ideálně zapadla, protože by mimo jiné pomohla propojit rekultivovanou pánevní oblast s Krušnohorskou magistrálou na vrcholcích pohoří.

Cílem pak je také nabídnout lidem další možnost, jak se dostat na turisty stále vyhledávanější Dlouhou Louku, která především v zimě trpí pod dopravním náporem.

„Ta trasa má několik výhod. Díky zastávce u železniční stanice v Louce u Litvínova by lanovka byla napojená na veřejnou dopravu, na Koldomě pak na naši MHD. Na obou místech lze navíc vybudovat parkoviště. Konkrétně u Koldomu už další chystáme,“ podotkl Rosenbaum s tím, že v létě by pak cílem cest mohl být právě i Koldům a místní koupaliště.

Opuštěnou staniční budovu v Louce navíc chce od státu převzít kraj, respektive mostecké muzeum a oživit ji. Místo by pak mělo také začít lákat další turisty.

„Já bych to jednoznačně přivítal,“ řekl k záměru starosta Oseka Jiří Macháček (za Sport a zdraví pro Osek). Právě pod jeho město větší část oblasti Dlouhé Louky spadá.

Stejně pozitivní postoj mají i v Louce u Litvínova. „Určitě v tom vidíme přínos ať už jde o zviditelnění obce nebo možné vytvoření nových pracovních míst,“ poznamenal starosta Louky Roman Dub (za SNK-ED).

Kladně se k plánu postavili i zástupci Lesů ČR.

Teď má přijít na řadu vypracování studie, která by projekt detailně rozebrala po technické, provozní i ekonomické stránce.

Za tím účelem má věc nyní na stole kraj, do jehož dopravního systému by se lanovka mohla připojit. „V tuto chvíli se prověřují možné zdroje financování vypracování studie proveditelnosti,“ sdělila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Zároveň na adresu lanovky dodala: „Z hlediska cestovního ruchu v tom potenciál je.“

Není to jediný nápad na vybudování lanovky na Mostecku. Další by mohla v budoucnu spojovat i jezero Most s hradem Hněvín.