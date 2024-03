Most a Litvínov se chystají povolat architekty, chtějí řešit zanedbaná centra

Ideální město. Takto se v 60. a 70. letech minulého století hovořilo o novém Mostu, který vznikal podle návrhu architekta Václava Krejčího a jeho kolegů na zelené louce jako náhrada za zbourané historické město, které muselo ustoupit těžbě hnědého uhlí. Do ideálu má však daleko.

Dnes ikonické obří budovy a velkorysá prostranství nikdy nenaplnila očekávání tvůrců ani tehdejších politických představitelů. Centrum působí prázdně a upadá. Magistrát to chce zvrátit a s pomocí nejlepších odborníků a architektů místo proměnit. Chystá mezinárodní soutěž, jejímž výsledkem bude plán, jak toho dosáhnout.

Plánek, na kterém je zobrazeno území, jaké chce Most nechat proměnit. Jde o celé centrum.

„Máme před sebou spoustu kroků na řadu let,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMost).

Podle odborníků je centrum Mostu unikátní a zaslouží si proto mimořádný přístup. „Most je ojedinělé modernistické město, které nemá v České republice srovnání. Koncipováno bylo pro sto tisíc obyvatel, což se ale nikdy nenaplnilo. Je tam řada ikonických budov, jejichž stav se pomalu zhoršuje. Taktéž podoba veřejného prostranství je velmi tristní a bez celkové koncepce je téměř nemožné se správně rozhodnout, jakým způsobem k jeho proměně přistoupit,“ uvedl architekt a urbanista Jan Harciník.

Podle odhadu by modernizace území provedená naráz vyšla asi na dvě miliardy korun. Takto rozsáhlá rekonstrukce by však nebyla ekonomicky výhodná a z hlediska užívání prostoru ani smysluplná. Některé z budov navíc nejsou v majetku města, což bude muset Most také vyřešit. Magistrát se proto vydá cestou postupné proměny.

Na to potřebuje koncept celkového rozvoje centra města, kterého se bude následně držet a který bude závazný také pro investory a majitele objektů. Má tak ochránit dotčené území před nahodilými stavebními záměry.

Koncept má vzejít z mezinárodního soutěžního dialogu, do kterého mají být pozvány tuzemské i zahraniční týmy složené nejen z architektů, ale třeba i ekonomů. S uspořádáním dialogu má magistrátu pomoci externí partner, kterého nyní hledá. Na jeho služby uvolnil Most pět milionů korun. Soutěžní dialog chce město vyhlásit ke konci roku, příští rok by se tu měla uskutečnit odborná konference a vítěze soutěže by chtěl Most vybrat za dva roky.

V centru se nachází také kulturní dům Repre, jehož rekonstrukce je na spadnutí a kterou řada odborníků označuje jako necitlivou a degradující. Pokud se magistrátu podaří dotáhnout do konce soutěž na zhotovitele jeho opravy, chystaný plán proměny centra se jí už nebude týkat. Kulturní dům bude totiž opravený dřív, než koncept vůbec vznikne.

Litvínov: Soutěž by se mohla vyhlásit příští rok

Litvínovská radnice chce vyhlásit architektonickou soutěž na proměnu zadní části náměstí Míru určené mimo jiné pro kulturní vystoupení. O tom, že je v hrozném stavu, se kterým je potřeba něco udělat, se řadu let jen mluvilo.

„V současné době sháníme odborníka, architekta nebo urbanistu, který by nám pomohl se zadáním soutěže. S tím bychom se rádi popasovali letos. Vyhlásit bychom ji pak mohli příští rok,“ řekl místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum (ANO).

Místo působí velmi zanedbaně. Ač se jedná o náměstí, narazit tu lze na zničenou dlažbu nebo zčásti vytrhanou mozaiku. Město by rádo, aby se v rámci soutěže odborníci zaměřili i na blízké okolí. „Chtěli bychom to pojmout ve větším a do řešené oblasti zahrnout například i přilehlou Kostelní ulici, kde je propadlá dlažba,“ podotkl Rosenbaum.

Ve zmíněné části náměstí se kvůli různým vystoupením co chvíli staví pódium. Od toho by odborníci měli ulevit. „Rádi bychom na místě měli něco stálého. Zkrátka, celé území by ve výsledku mělo být nejen hezké na pohled, ale i funkční,“ uvedl Rosenbaum s tím, že v určitý moment hodlá radnice zapojit i veřejnost, aby přednesla své podněty.

Litvínov už má s architektonickými soutěžemi zkušenosti. V posledních letech uspořádal dvě. Při jedné se hledala podoba nového mostu přes Mezibořskou ulici v centru města. Vítězný návrh už se podařilo přenést do reality. Nový most byl otevřen v červnu 2022.

Druhá soutěž se zabývala novou smuteční síní na hřbitově. K její stavbě je však zatím ještě podle všeho docela daleko. „Stále jsme ve fázi projektování. Museli jsme řešit nějaké komplikace. Mimo jiné bylo nutné upravit záměr a kvůli finančním nákladům a stavu podloží ustoupit od podsklepení,“ dodal místostarosta Rosenbaum.