Za doma vytištěné bankovky kupoval mladík s kumpány pizzu, když byla tma

Podle policistů muž do používání falešných peněz zatáhl čtyři své přátele.

„Večer si objednali pizzu a dovozci zaplatili padělkem. Využívali toho, že byla tma a řidiči pospíchají,“ řekl šéf krajské hospodářské kriminálky Radim Vojáček.

První padělky se v oběhu objevily v prosinci.

Policisté nejprve zajistili pět bankovek, pak dalších 165. „Od určitého zdroje jsme zjistili, že si je schovávali pod kamenem za panelákem. Takže si stačilo na ně počkat,“ upřesnil Vojáček.

Šlo o 80 tisícikorun, 50 dvoutisícovek a 40 pětitisícovek. Kdyby se podvodníkům podařilo všechny udat, způsobili by škodu za 380 tisíc korun.

Podle kriminalistů peníze tiskl dvacetiletý muž, a ještě je určitým způsobem dodělával.

Pak se domluvil s dalšími čtyřmi lidmi ve věku od devatenácti do jednatřiceti let, že s nimi budou platit. Za padělání a pozměňování peněz hrozí všem pěti trest od tří do osmi let.

Padělky nechali kriminalisté prozkoumat Českou národní bankou. Odborníci je vyhodnotili jako „méně zdařilé“. „Dalo se jimi oklamat méně pozorného člověka. V obchodě by se jim to možná nepodařilo,“ doplnil Vojáček.

Zatímco výše zmínění muži nepostupovali úplně sofistikovaně, nedávno se severočeští policisté zabývali případem, kdy osmadvacetiletý cizinec pouštěl do oběhu zdařilé falešné stodolarové a stoeurové bankovky. Chtěl si za ně koupit auto, prodávající si však všiml, že se roh jedné bankovky mírně odlepil.