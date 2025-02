Na Libochovany má přejít nový most, obec se bojí případných nákladů na opravy

„Nezbývá nám nic jiného než most převzít. Po kolaudaci stavby dojde k bezúplatnému darování mostu Správou železnic naší obci na základě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 5. dubna 2022, se kterou souhlasilo tehdejší zastupitelstvo. Z uvedeného vůbec nejsem nadšený. Jsem přesvědčen, že je to pro naši obec příliš velké sousto,“ říká starosta Libochovan Vlastimil Vrbenský (Alternativa pro Libochovany a Řepnici).

Důvodů, proč je podle starosty vlastnictví mostu pro obec nevýhodné, je několik. Tím prvním je obava z vysokých nákladů na údržbu a případné rekonstrukce mostu v budoucnosti.

„Doufejme, že první roky bude vše v pořádku, protože práce byly provedeny precizně. Nikdo nám však neřekne, co se stane za deset, dvacet nebo více let a jakou bude most vyžadovat investici. Vzhledem k ceně mostu, který byl postaven přibližně za dvoj- až trojnásobek ročního rozpočtu naší obce, se domnívám, že by to jednou mohl být velký problém,“ vyjadřuje starosta své obavy.

Dalším důvodem je podle Vrbenského fakt, že most byl vybudován kvůli drážnímu tělesu, tedy trati, a je obklopen drážními pozemky. „A také se zohledněním toho, že pro vozidla nad 3,2 metru tvoří přístupovou cestu k měnírně, měl by most, alespoň podle mého názoru, patřit Správě železnic,“ doplňuje starosta.

S převzetím mostu podle starosty nesouhlasí ani drtivá většina zastupitelů, nezbývá jim však nic jiného, než rozhodnutí svých předchůdců respektovat.

„Proč to tenkrát vedení obce podepsalo, nevím a nikdy jsem to nepochopil. Nám však nyní nezbývá nic jiného, než nastoupit do závazků, které na nás přešly. Konzultoval jsem s právníky, zda je možné most nepřevzít, odmítnout dar a podobně. Bohužel není jiné cesty, než nový most převzít. Pokud by zastupitelstvo obce nesouhlasilo s budoucí darovací smlouvou, byla by vůle zastupitelstva nahrazena rozhodnutím soudu,“ popisuje Vrbenský.

Úpravy za téměř 350 milionů

Kromě stavby nadjezdu v Libochovanech a s ní spojených úprav traťového úseku v Litoměřicích dokončila Správa železnic v Ústeckém kraji i další významné stavební projekty.

Jedná se o obnovu mostu mezi západním a střekovským nádražím v Ústí nad Labem a obnovu mostu nedaleko stanice Teplice v Čechách. Provoz je díky těmto třem investicím bezpečnější a tišší. Celkové náklady všech výše zmíněných stavebních akcí dosahují 343 milionů korun, na jejich spolufinancování se podílela Evropská unie.

Téměř polovina této částky šla na obnovu dvoukolejné trati v Litoměřicích, která nově získala protihlukovou stěnu, a právě na obnovu silničního nadjezdu v Libochovanech.