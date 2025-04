„Situaci ohledně pomníku řešíme už dva a půl roku. Zastupitelstvo schválilo několik usnesení, které postupně pověřily radu města, místostarostu a příslušné odbory, aby prověřily majetkoprávní věci, náročnost přesunu, technický stav a aby připravily přípravu soutěže na vypsání nového uměleckého díla,“ řekl zastupitel Filip Hrbek (ODS).

Podle Hrbka se během této doby historicky bezvýznamná socha stala předmětem zájmu různých antisystémových skupin a médií. To podle něj neprospívá ani samotné soše, ani dobrému jménu města, a už vůbec ne kultivované veřejné debatě.

„Jsem přesvědčen, že už bylo prověřeno všechno, co už prověřeno být mohlo. Neobjevily se žádné skutečnosti, jež by přemístění sochy bránily. Zároveň od architektů, kteří připravují nové umělecké dílo, vzešel požadavek, aby se zjistilo, co se skrývá pod soklem sochy. Ta totiž nedisponuje projektovou dokumentací,“ dodal Hrbek s tím, že soukromá litoměřická firma nabídla bezplatné a bezpečné převezení sochy.

Pro přesun sochy z parku hlasovalo 16 z 25 přítomných zastupitelů. Proti jich bylo pět, čtyři se zdrželi. Mezi nimi byli starosta Radek Löwy, místostarosta Jiří Adámek a senátor Ondřej Štěrba (všichni ANO).

„Respektuji rozhodnutí zastupitelů. Osobně ale zastávám názor, že bychom relikty minulosti neměli odstraňovat, ale naopak je brát jako připomínku naší minulosti, která bohužel často byla temnou, a brát je jako varování nám i budoucím,“ vysvětlil Adámek.

Proti přemístění byli zastupitelé z SPD a dva členové uskupení Naše Litoměřice. „Myslím si, že naprostá většina obyvatel Litoměřic tam tu sochu chce,“ řekl na zasedání zastupitel Ilja Baudyš (SPD).

Rozhodnutí naopak uvítali členové Iniciativy za odstranění sochy Sovětského okupanta. „Jsme rádi, že na přesunu sochy se dokázali domluvit zastupitelé napříč politickým spektrem. Hlasy, které návrh na přesun podpořily, byly i z ANO a z uskupení Naše Litoměřice,“ doplnil člen iniciativy Zdeněk Paclík.

Socha z roku 1975 začala po ruské invazi na Ukrajinu vzbuzovat protesty. Je postříkaná červenou barvou, před třemi lety byla zesměšněna podstavcem v podobě pračky nebo nápisem 68.

21. srpna 2023