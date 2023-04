Dopravce razantně zdražil jízdné do Prahy. Vyděračské, kritizuje starosta

„Ke zdražení nás vedlo ekonomické vyhodnocení provozu linky za minulý rok, kdy prodělek na této lince činil pět milionů korun,“ vysvětluje mluvčí společnosti BusLine Radovan Vrátný.

Podle místostarosty Litoměřic Jiřího Adámka (ANO) dopravce s radnicí o skokovém zvýšení vůbec nejednal. „Ale my jsme oslovili Ústecký kraj, zda by se nechtěl dohodnout se Středočeským krajem o zařazení Litoměřic na linku, která by je spojovala s Prahou jiným autobusovým spojením. Kvůli razantnímu nárůstu cen lidé totiž raději vyhledávají sdílené cestování auty. Obáváme se tak, že brzy dojde ke zrušení linky, kterou provozuje společnost BusLine,“ říká Adámek.

Možnost zrušení linky dopravce nevylučuje. „BusLine linku provozuje v komerčním režimu, to znamená, že pokud cestující protestuje, musí si zvolit jiný druh dopravy. Pokud dopravce vyhodnotí, že třeba přestřelil, může dojít k nějaké úpravě. Buď může dojít k navrácení ceny směrem zpět, nebo je také možné linku přestat provozovat,“ popisuje Vrátný s tím, že na vyhodnocení případného úbytku cestujících je však brzy.

„Na výsledky si musíme ještě tři až čtyři týdny počkat. K nějakému poklesu na začátku asi došlo, to mohli být cestující, kteří nelibě nesli změnu, ale pak se třeba vrátili,“ dodává.

Nová přímá linka od září?

Právě v případě ukončení stávající linky společnosti BusLine by chtěl pomoci Ústecký kraj ve spolupráci se Středočeským krajem. „Už se začalo jednat, ale vše je zatím na začátku. Probíhají mezikrajská technologická jednání a diskuse o trase, jízdním řádu, smluvním, organizačním a tarifním zajištění. O záměru nové dvojintegrované linky tedy neproběhlo žádné závazné rozhodování na straně vedení Ústeckého kraje. Nejsou zatím k dispozici ani odhadované náklady na případnou objednávku linky,“ uvádí mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Pokud by jednání mezi oběma kraji dopadlo úspěšně, nová levnější přímá autobusová linka z Litoměřic do Prahy by mohla být cestujícím k dispozici od září.

Zdražení jízdného nelibě nesou lidé na celé trase, třeba obec Straškov-Vodochody dokonce na dopravce podala stížnost.

„Obrátili jsme se na Ústecký kraj, na ministerstvo dopravy a na Českou obchodní inspekci. Všichni nám však odpověděli, že to není v jejich kompetenci. Snažíme se, aby krajský úřad linku zabezpečil, protože současná cena, kterou tady BusLine aplikuje, je vůči našim občanům vyděračská,“ míní starosta obce Ondřej Švec (Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst).

Podle starosty nyní řada místních začala jezdit auty do Roudnice a do Prahy pak cestují veřejnou dopravou až odtamtud.

Z Litoměřic do Prahy je sice možné cestovat levněji, ale jen s přestupem, například vlakem. „Jízdné je možné zakoupit od 99 korun, s IN kartou ještě levněji,“ podotýká Radim Tuček z litoměřické radnice.