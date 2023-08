Soukromý dopravce po razantním zdražení končí, linku do Prahy obslouží kraje

„Jsem nadšen. Jsem moc rád, že se kraje mezi sebou domluvily a provozování této linky zajistily. Patří jim velký dík,“ okomentoval novinku starosta obce Straškov-Vodochody Ondřej Švec (Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst).

Trasa linky spojující Litoměřice s Prahou.

Právě Švec si v březnu letošního roku stěžoval na razantní zdražení soukromého dopravce, který tehdy na trase do Prahy zvedl jízdné z původních 115 korun na 185 korun. Pro cestující, kteří do Prahy denně dojíždějí za prací, to znamenalo navýšení měsíčních výdajů za cestovné až o o 3,5 tisíce korun.

Ústecký a Středočeský kraj se už před prázdninami pustily do jednání, náklady si rozdělí. „Provoz linky by do konce roku měl Ústecký kraj stát 1,7 milionu korun. Příští rok to bude třikrát tolik, protože autobus bude jezdit po celý rok, tedy trojnásobek délky co letos. Středočeský kraj by se měl podílet velice podobnou částkou, protože náklady si kraje rozdělily zhruba půl na půl. Obce, přes něž autobus pojede, se na financování linky podílet nebudou,“ řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Nová mezikrajská linka se rozjede od soboty 2. září, protože licence stávajícímu dopravci končí 1. září. Nový autobus s číslem 413 bude začínat u stanice metra Letňany a až do Nové Vsi pojede po dálnici D8. Poté obslouží Ledčice, Straškov-Vodochody, Doksany či Terezín, tedy všechny města a obce na trase silnice II/608.

V Litoměřicích bude linka ukončena na autobusovém nádraží, o víkendech pojede až k hornímu vlakovému nádraží.

Ve všedních dnech nabídne linka cestujícím 13 spojů v časech od 4:50 do 20:50 hodin ve směru do pražských Letňan a 13 spojů v časech od 6:05 do 22:35 hodin z Letňan do Litoměřic.

Linka bude kopírovat trasu současné linky 909 s několika změnami. Nově bude například zastavovat v zastávce Doksany-škola a obslouží zastávky v centrech obcí Dušníky a Ledčice.

„Na lince bude platit z Litoměřic po Novou Ves tarif DÚK a tarif PID v celé délce trasy. Do Prahy se cestující podívají za 90 korun (mají-li již zakoupenou jízdenku v Praze) nebo za 130 korun s jízdenkou pro celou Prahu. Kromě jednotlivého jízdného si lze pořídit také jízdenky časové – měsíční, čtvrtletní i roční, k nimž se vážou slevy podle platných smluvních a tarifních podmínek DÚK a PID,“ uvádí Jan Nový z oddělení komunikace úřadu Ústeckého kraje.