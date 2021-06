Malováním chci v lidech probudit smysl pro spravedlnost, říká boxer Osička

Jak jde dohromady drsný box s malováním obrazů a poezií?

Box není vůbec drsný sport, naopak má velkou noblesu. Když ho člověk pochopí, je to umění. Bezhlavá bitka je rvačka, ale když se to umí, je to krása. A maloval jsem dávno před boxem. Byla to moje velká láska už ve škole, později jsem chodil i do lidové školy umění. Pak jsem toho na nějaký čas kvůli sportu nechal. Ale představa, že chodím s plátnem a štětci, mám volnost a maluji, co cítím, mě neopouštěla. Je to totiž to nejkrásnější, co může být. A to se mi v podstatě splnilo. První výstavu obrazů jsem měl před téměř dvaceti lety. Zpětně vidím, že jsem byl docela odvážný, když jsem šel s kůží na trh. V tu dobu jsem měl tak dva dobré obrazy a i ty byly z dnešního pohledu nepovedené.

U malování obrazů relaxujete, nebo trpíte tím, že to nejde, jak jste si naplánoval?

Každý malíř má někdy depresi, já samozřejmě taky, ale už se s ní dokážu vyrovnat. Při malování chci vyjádřit svoje pocity, chci v lidech probudit smysl pro spravedlnost a dát ostatním impulz, aby se problémy začaly řešit, například s lidmi bez domova nebo narkomany. Namaloval jsem několik obrazů s bezdomovci, jeden podle konkrétního člověka. Žije v Praze na Rohanském ostrově a je dost svéráz.

Takže když se postavíte před plátno, už víte přesně, co na něm bude?

Vím, jinak to nemá cenu. Ležím na gauči, dívám se na prázdné plátno, a když to mám v hlavě, jdu malovat. Někdy z toho nic není, představu totiž musím dostat z hlavy do nitra a odtud na plátno. Rád maluji folklor, zvířata, lidi a samozřejmě témata z boxerského prostředí. V obrazech chci zachytit pestrost a různorodost života a jeho proměny. Když od plátna na chvíli odejdu, ztratím s obrazem kontakt a všechno je pryč.

Rostislav Osička V říjnu oslaví 65. narozeniny.

Boxovat začal v 15 letech, od vojny se boxu věnoval profesionálně.

Získal přes dvě stovky medailí, několikrát se stal mistrem republiky.

Během sportovní kariéry nastoupil na 305 zápasů, z nichž 268 vyhrál.

Vrcholovou kariéru boxera předčasně ukončil v roce 1981, kvůli rvačce dostal doživotní distanc, který mu byl později snížen na rok a půl. Zpátky na vrchol se mu už vrátit nepodařilo.

Kolik obrazů jste už namaloval?

Žádné statistiky si nevedu, takže nevím. Vím, že jsem měl kolem čtyřiceti výstav. V poslední době jsem maloval hodně, připravoval jsem nová díla na výstavu. Nebýt covidu, tolik obrazů bych nenamaloval. Svoje obrazy mám rád, nerad je dávám pryč a některé si určitě nechám. Spoustu jich mám doma, některé jsou uložené v depozitu.

Komu jako prvnímu obraz ukazujete?

První ho vidí rozhodně Cindy, moje fenka z útulku. Ta mě vždycky pochválí, olízne mě. Se Cindy si maximálně rozumím a vůbec se nehádáme.

Sportu se věnujete pořád, jak se udržujete v kondici?

Dělám boxerské tréninky. Ti kluci mě chtějí a třeba se mi povede ještě vychovat nějakého úspěšného boxera. Trénuji s nimi, posilujeme pomocí těla, ale už to nesmím přehánět. Po letech tréninku se tělo brání.

Jaká byla vaše sportovní kariéra? A zvolil byste dneska znovu sport a box?

To, jak jsem žil, se moc neslučovalo s vrcholovým sportem. Žil jsem takovým bohémským životem, ráno v pět jsem přišel z baru a šel jsem běhat. Dneska by to určitě nešlo. Ale ničeho nelituji. Díky sportu jsem poznal mnoho zajímavých lidí a procestoval kus světa. Byl jsem v Koreji, v Americe, na Kubě. Dneska už vím, že jsem toho hodně zpackal. S odstupem si říkám, že na tu dřinu jsem toho dokázal málo.

Šel byste si ještě dneska vyřídit problémy ručně?

Asi jo, kdyby někdo napadal moje přátele nebo by někdo potřeboval bránit, neváhal bych. Abych mlčel a jenom se díval na bezpráví, to u mě nejde. Ale konfliktům se už vyhýbám, myšlením jsem někde jinde.