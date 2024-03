Střechu zámku po chybě hraběte vyměnili, plechy sloužily 53 let místo dvou

„Opravy se týkají všech střech zámku a částečně i stropů mezi druhým patrem a půdou. V některých místech totiž bude potřeba vyměnit trámy a krovy. Budova je čtyřkřídlá a střech je tam opravdu hodně. Navíc je zámek mostkem propojen s kaplí a k té je připojená vodárenská věž, která kdysi bývala zvonicí kostela,“ říká kastelánka státního zámku Michaela Prokopová.

Na střechách se po opravě objeví pálená taška zvaná bobrovka. „Úplně původně, když zámek v baroku postavili, však byla na střeše dřevěná krytina. Tyto šindele byly pomocí býčí krve a směsí barev natřené na červeno. Později je nahradily klasické pálené tašky bobrovky, ale poslední majitel zámku hrabě Josef Herberstein ještě předtím, než o zámek v roce 1945 přišel, nechal na střechy dát prejzy, tedy vlnitou pálenou střešní krytinu spojovanou maltou. Prejzy však krovy příliš zatížily a bylo potřeba je sundat a nahradit,“ vypráví kastelánka.

A právě v této době, počátkem sedmdesátých let minulého století, došlo k vážné komplikaci. „Máme památný zápis z roku z 1970, že na dva roky bude střecha provizorně zakryta duralovými plechy, protože v té době nebyla na trhu kvalitní střešní krytina. Tato prozatímní střecha však na zámku zůstala 53 let. Plechy sice zámek zachránily, ale posledních pět let je stav střechy alarmující,“ pokračuje Prokopová.

Nekonečné provizorium mělo skončit už před několika lety, ale oprava se opět neuskutečnila. Rekonstrukce střechy byla už jednou zahájená, ale nedokončená. Stalo se tak před dvěma lety v postcovidové době. Protože tehdy došlo ke skokovému zdražení stavebních materiálů, firma od zakázky ustoupila a musel se vybrat nový zhotovitel.

Zámek zůstane otevřený

Práce jsou rozděleny na několik etap. Napřed bylo nutné vyklidit půdu a depozitáře ve druhém patře. Pak bude možné navážet materiál a postavit jeřáb, který jej dopraví na půdu.

Rekonstrukce začne v zámecké kapli a na severním a západním křídle zámku. Po patnácti měsících se přesune na zbylá dvě křídla. Opravy se dočkají i komíny, okapy a také věžička nad vstupem.

„Zámek chceme i během oprav nechat otevřený. Návštěvníkům bych chtěla vzkázat, aby se nebáli přijet. Interiéry zámku zůstanou přístupné a naše úžasná zámecká zahrada jim také bude k dispozici. V případě, že bychom v rámci oprav museli maličko zkrátit průvodcovské trasy, samozřejmě snížíme vstupné. Během oprav budou také stále probíhat tradiční kulturní akce a divadelní představení,“ zve kastelánka zámku, do kterého ročně přichází okolo 15 tisíc lidí.

Návštěvníky po rekonstrukci střech čeká také novinka. Díky tomu, že do zámku už nebude zatékat, bude možné zprovoznit nové trasy. Ty zájemce zavedou do dosud nepřístupného druhého patra.

Oprava zámeckých střech vyjde na 71 milionů korun a měla by trvat 30 měsíců. Výhledově by pak tady rádi opravili také dílnu a historický skleník v zámecké zahradě, který ohrožují statické vady.