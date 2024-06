Zelenka natáčí v Ústeckém kraji seriál Limity, Háma kvůli němu shodil vlasy

„Limity jsou společenskou satirou. Na jedné straně stojí energetický průmysl, těžaři, budoucí a bývalí majitelé elektráren, na druhé pak protestující skupinky převážně mladých lidí,“ vysvětluje Petr Zelenka.

„Nejpodstatnější pro mě je, aby se mi podařilo zpracovat ekologické téma jako rodinné. Lidé musí začít uvažovat jinak, ne ekologičtěji, ale musí se adaptovat na nové podmínky, a to i v rodině,“ dodal režisér.

V hlavní roli se představí Aleš Háma jako podnikatel v oblasti likvidace odpadů a úklidu komunikací, jehož do určité chvíle ekologie vůbec nezajímá. Jednoho ze zaměstnanců za účast na ekologické demonstraci vyhodí z práce. Svému synovi, ekologickému aktivistovi, kterého hraje Maxmilián Dolanský, pak účast na demonstracích zakazuje.

„Jestli je mi postava Karla podobná? Vůbec, což mě těší, protože o to hezčí herecký úkol to je. Když se u nás řekne ekologie, tak je to synonymum pro třídění. V tomto směru vím, na co je zelený, žlutý a modrý kontejner, ale myslím, že přístup k životnímu prostředí spočívá hlavně v jiném směru myšlení. Člověk by měl uvažovat komplexně a globálně, i když samozřejmě každá roztříděná láhev nebo igelitový pytlík je v pořádku. Ale je potřeba si uvědomit, že to není samospasitelná věc,“ uvedl Háma při natáčení v Libochovicích.

Kvůli roli dokonce shodil vlasy. S tím prý neměl žádný problém. „Největší šok to byl pro moje okolí, zejména pro návštěvníky divadelních představení. Týden jsem se lekal při pohledu do zrcadla. Důležitá je v tomto případě péče o hlavu, musí se pořádně mazat nebo nosím čepici. Někdy se taky lidé zaleknou, jestli nemám nějaký zdravotní problém, ale je to opravdu jenom kvůli roli. Věřím, že vlasy dorostou. A být bez vlasů mi na léto přišlo docela fajn,“ podotkl známý herec a moderátor.

V roli manželky podnikatele Karla se představí Veronika Khek Kubařová.

Původní námět je už čtyři roky starý. „Téma manželské zrady, která způsobí ekologickou krizi, jsem hledal dlouho,“ sdělil Zelenka.

Že má seriál název Limity, není podle režiséra náhoda. „Inspirace v aktivistickém hnutí ‚Limity jsme my‘ byla. Limity se jmenuje jedna z aktivistických skupin, v seriálu je nazýváme Limity růstu. Snažím se hnutí pojmenovávat skutečnými jmény, takže v seriálu zazní jména všech. V seriálu jsou to limity vůbec lidského chování nebo chápání,“ poznamenal režisér.

Natáčení se bude v Ústeckém kraji odehrávat na různých místech až do poloviny srpna, diváci seriál uvidí v příštím roce. Kromě turisticky zajímavých a hezkých lokalit se natáčí například i v teplárnách nebo v dolech.

„Seriál bude ukazovat nejen tu hezčí tvář kraje, ale chtěl jsem také ukázat industriál jako něco hezkého. Připadá mi svým způsobem krásný,“ sdělil Petr Zelenka důvody, proč si Ústecký kraj vybral. Natáčí se v Ústí nad Labem, na Děčínsku či ve vile v Libochovicích.

S vytipováním míst pomáhala krajská Filmová kancelář. „Například vily nebo interiéry bytů jsme hledali prostřednictvím našich sociálních sítí,“ uvedla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře.