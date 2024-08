Bezpečnostní lhůta uplynula, v Litvínově začíná příprava řízeného odpalu pumy

Litvínovští: Na bomby jsme zvyklí, nebojíme se Lidé, kteří žijí v okolí litvínovské chemičky, se výbuchu bomby - ať už samovolného, nebo řízeného - většinou nebojí. Někteří dokonce říkají, že už jsou na exploze starých válečných bomb zvyklí. Prý je nerozhází ani mimořádně nebezpečná puma s chemickým časovačem, jejíž likvidaci nyní pyrotechnici připravují. „Nebojíme se! Obkládají to pískem, tak se nic nestane. Tady už toho bouchlo! Tohle nebude větší rána než ty předchozí,“ říká muž, který s kamarády sedí na lavičce v centru Litvínova. „Strach nemáme,“ přizvukuje jeho kamarád. „Nás to nezasáhne. Udělá to rachot jenom do jednoho a půl kilometru, tady uprostřed města jsme v bezpečí. Tahle bomba je malá, tady jsme zvyklí na větší,“ dodává. Silácké názory však nesdílí seniorka na vedlejší lavičce. „Kdyby to bouchlo, tak jde Most i Litvínov do kytek. Ale oni to nějak zabetonujou a bude pokoj. Utéct bychom nestihli, to jsem si jistá. Že tu je nevybuchlá bomba, nám přišlo od města esemeskou,“ popisuje paní Anna. Ať už místní o bombě uvažují jakkoli, všichni oslovení věří pyrotechnikům, že situaci zvládnou. Lidé vědí také o tom, že česká policie spolupracuje se zahraničními kolegy. „Přijede nějaký pyrotechnik z Německa. Tam s tím mají zkušenosti, protože Angličané na ně za války nasypali spoustu takovýhle bomb,“ vypráví pan Karel. Ze strachu se zbláznil Že letecké pumy mají obrovskou sílu, Litvínovští zažili už mockrát. „Táta, který za války pracoval v chemičce, mi vyprávěl, jakou ty bomby měly sílu a co dokázaly napáchat. Při náletu to zasáhlo kryt a bouchlo to tam. Když pak po náletu šli na pomoc lidem v krytu a otevřeli ho, vypadl na ně chlap, který se z té obrovské šlupky a strachu, co při tom zažil, úplně zbláznil. Bunkr se nahnul a chlap to nervově nevydržel,“ vzpomíná paní Romana. Také ona sama se při práci v chemičce setkala s nevybuchlou pumou. „Zažila jsem, jak z jedné staré rezavé cisterny vytékal benzin. Jak se ní hnulo, najednou se před cisternou objevila křidélka, která mívají bomby na ocase. A nedovedete si představit, jaký nastal hukot. Všichni utíkali jako o život,“ popisuje zkušenost, kterou si prý bude pamatovat hodně dlouho. Řada Litvínovských je také přesvědčena, že nevybuchlých pum je v okolí ještě hodně. „Tady nahoře v lese, tam je bomb,“ ukazuje pan Josef. „Za války to tam prý letci odhazovali, aby toho neměli tolik.“ Někteří si dokonce myslí, že v chemičce hrozí výbuch více pum. „Těch bomb je tam určitě víc. Říkají nám sice jenom o jedné, ale ve skutečnosti jich tam je několik, to my víme. Ale nebojíme se, nějak to dopadne,“ uvažuje pan Mirek.