Levhart, nebo kocour? Žádné chovy šelem tu nemáme, říká starosta Levína

„Vůbec nevím, kde by se tu to zvíře mohlo vzít, žádné oficiální chovatele ani nikoho, kdo by jej měl načerno, tu nemáme,“ krčí rameny starosta Levína Radan Šum. Obyvatele informoval, že mají být opatrní, sám ale doufá, že šelma nikomu neublíží.

„Zatím nemáme hlášeno, že by někde napadla domácí zvířata. Samozřejmě se mě včera ptal člověk, co tu chová ovce, co má teď dělat. Ale co mu chcete poradit?“ ptá se starosta.

Na okraji Horní Bukoviny má chalupu i paní Jana. Na její terase se vyhřívá černý kocour Cikán.

„Když jsem to slyšela poprvé, říkala jsem si, že je to náš kocour. Samozřejmě když jsem viděla fotku, bylo jasné, že to zvíře je větší. Lidé jsou blázni, umím si představit, že chovají doma kde co,“ říká žena před svým domem, kde má na zahradě pár slepic. „Kdyby měl hlad, tak mi vybere kurník,“ prohodí s tím, že zvířata má zatím všechna.

Policie varovala obyvatele, aby nechodili do lesů, a pátrá po tom, komu mohlo zvíře utéct. Už před lety tu přitom řešili podobnou záhadu, ale tehdy neexistovaly žádné fotky zvířete.

Levínský kocour

V Levíně teď řeší i jednu úsměvnou souvislost. Už staletí se tu dohadují, co je na reliéfu uvnitř zdejšího kostela Povýšení svatého kříže. V kostele je totiž u jižního vchodu ve stěně zazděná kopie klenebního svorníku ze 13. století a na něm dobové ztvárnění lva, který má symbolizovat Krista – biblického lva z kmene Judova.

Někteří lidé se hádají, že šlo o lva či jinou šelmu a pro výtvor zlidověl termín Levínský kocour. Jeho další podoby se nacházejí na řadě míst v obci. „Může to být levhart,“ prohodí v nadsázce starosta.

Policie bere informace o šelmě vážně. A ve čtvrtek například kontaktovala i chovatele Roberta Berouska, který má pětadvacet kilometrů odsud u Doks zoopark. A v něm i tři černé levharty a jednoho skvrnitého.

„Už toho mám vlastně dost, protože pořád se mě někdo ptá, jestli nám neutekl levhart, naposledy teď ráno policie. Já mám svá zvířata zabezpečená, v kotcích a nakrmená. Jestli je v okolí nějaký černý chovatel, netuším, ale naše zvíře to není,“ říká Robert Berousek.

Zjistit přesně, kdo by mohl v okolí levharta chovat, není jednoduché. Existuje sice registr těchto šelem, na jejichž chov musí mít lidé povolení, ale ten může být zkreslený.

„Někteří chovatelé mohou mít schválení chovu vydané k určitému místu, ale zvíře mohou chovat jinde. Setkáváme se i s tím, že někdo si nejprve pořídí zvíře a až následně řeší povolení,“ říká mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. V Ústeckém ani ve Středočeském kraji, ze kterého by se do okolí Levína mohlo zvíře dostat, podle něj není ani jeden oficiálně hlášený chov levhartů.