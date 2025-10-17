Firma, která se specializuje na recyklaci plastového komunálního a zemědělského odpadu a vymyslela inovativní způsob jeho zpracování, se až dosud k situaci nevyjadřovala.
„Se zřízením skladového místa v Lenešicích jsme udělali chybu, avšak nejsme žádná pochybná skládková firma ani původce švábů,“ uvedl nyní finanční ředitel ETW David Průdek.
Jak byste s odstupem času shrnul situaci, která nastala v Lenešicích?
Zaprvé jsme se naučili, že nás lidé nevnímají jako zachránce, který inovativně recykluje plastový odpad, který by jinak skončil na skládce či ve spalovně. Jakmile se totiž recyklace přiblíží k nim, stáváme se jejich nepřítelem. Zadruhé jsme se poučili o legislativě. Zjistili jsme, že evropské právo nemusí být automaticky platné, dokud není plně promítnuto do české legislativy. Na tyto detaily si nyní dáváme mnohem větší pozor. A zatřetí, naučili jsme se krizově komunikovat s médii. První mediální zápas jsme nevyhráli.
Proč jste si pro uložení plastů vybrali právě Lenešice, navíc na pozemku, který není k nakládání s odpadem určen?
Budujeme si silnou pozici na trhu a to znamená navýšit výrobní kapacitu ze startupových dvou tisíc tun ročně na 15 tisíc tun. Přicházíme s novým produktem – ekologickými bloky se širokými možnostmi využití, včetně instalace pod fotovoltaické elektrárny. Jsme jediní v České republice, kdo tento systém nabízí. Abychom mohli růst, potřebovali jsme nové externí skladovací místo a vhodný a finančně zajímavý pozemek jsme nalezli v Lenešicích. Plast, který jsme tam uložili, není pro nás odpadem, ale produktem, a to velmi cenným.
Nicméně Česká inspekce životního prostředí to vidí jinak a tyto plasty za odpad považuje…
Není to pravda, jde o již zrecyklovaný materiál pro další zpracování a snažíme se to v rámci aktuálního správního řízení prokázat. Naše technologie transformuje především extrémně kontaminované měkké plastové fólie – včetně těch z obecních odpadů – na prémiový regranulát, který se vrací do výroby nových produktů. Tím podporujeme cirkulární ekonomiku, snižujeme závislost na nových surovinách a přispíváme k řešení globálního problému plastového odpadu. Naše vize je změnit vnímání plastu: z odpadu se stává cenný zdroj, který planetě pomáhá. Jsme jednou z mála firem na světě, které dokážou zpracovávat takto znečištěné materiály.
Do rozhovoru vstupuje výkonný ředitel společnosti Tomáš Louda:
Upřímně nás nenapadlo, že i když máme evropskou certifikaci, že jde o produkt, že nám někdo řekne, že jde o odpad. Nečekali jsme, že pojištěný materiál v hodnotě 20 milionů korun bude takto vnímán.
Komunikovali jste s vedením obce, že v jejím zastavěném území uskladníte čtyři tisíce tun plastů, a to navíc v blízkosti obytné zástavby?
Ano. Největší obava ze strany pana starosty se týkala protipožárních opatření. Proto jsme do areálu investovali milion korun do automatického hasicího systému. Byla vypracována veškerá dokumentace, včetně požárně bezpečnostního řešení. Zajistili jsme nepřetržitou ostrahu skladu. Materiál jsme také zakryli, aby z něj nic nelétalo.
Místní obyvatelé dávají váš skladový areál do souvislosti s přemnožením švábů v obci. Jak tuto situaci vidíte?
Šváby jsme do Lenešic nedovezli – byli zde už před naším příjezdem. Z informací od hygieny víme, že se stížnosti řešily opakovaně i dříve. Jakmile se problém objevil, zajistili jsme po dohodě s hygienou pravidelnou dezinsekci našeho skladu. Máme odborný posudek, který ukazuje, že největší koncentrace švábů je ze strany areálu cukrovaru, který patří obci. Proto se myslíme, že se rozlezli právě odsud.
Česká inspekce životního prostředí vám v srpnu nařídila plasty z Lenešic odvézt nejpozději do konce září. Termín se vám dodržet nepodařilo. Jaký je aktuální stav odvozu?
Na odvozu usilovně pracujeme. Přestože za výskyt švábů nemůžeme, je pro nás prioritou zbavit hmyzu široké okolí. Dezinsekci provádíme v rozsahu dvakrát větším, než nám bylo doporučeno. Je to mnohem důležitější než překotně materiál odvézt a prostor vyklidit. Denně z Lenešic odjíždí osm až deset kamionů. Vše bude pryč v horizontu několika týdnů.
Tomáš Louda: Nebylo možné materiál převézt rychle jinam. Museli jsme rychle zajistit jediné schválené místo pro nakládání s ním, a to v našem výrobním areálu v Nelahozevsi. Převoz tak velkého množství je logistická bariéra a nechceme v Nelahozevsi zopakovat problémy z Lenešic. Proto je tempo převozu pomalejší.
Vzhledem k tomu, že výskyt švábů spojujete s obecním pozemkem, a s ohledem na dopad situace na vaši firmu: Zvažujete právní kroky?
Kroky v tuto chvíli nepřipravujeme, ale situaci právně zkoumáme. Naší absolutní prioritou je splnit své povinnosti a zajistit, aby pocit poškození u obyvatel nepokračoval. Teprve poté budeme s právníky zjišťovat, jaká škoda nám vznikla a zda jí bylo možné předejít. Je nutné dořešit, co je skutečným původcem hmyzu, protože naše odborná zpráva naznačuje, že my bychom jím být neměli. Nelíbil se nám přístup vedení obce, které zahájilo dobře připravenou mediální kampaň. Na to jsme nebyli připraveni reagovat a došlo k poškození dobrého jména firmy. Jedno je jisté, s využitím skladu v Lenešicích do budoucna nepočítáme.
Takto vypadala skládka 7. srpna 2025:
