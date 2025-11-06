„Bylo vydáno stavební povolení na lázně, což je významný milník v celém projektu,“ uvedl první náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever).
Nyní se radnice soustředí na zajištění externího financování nákladného projektu a na přípravu veřejné soutěže na zhotovitele stavebních prací.
O oživení budovy bývalých lázní na okraji městského parku se hovoří řadu let. V minulosti se dokonce objevovaly i návrhy na demolici objektu. Od tohoto záměru však vedení města na doporučení přizvaných architektů definitivně ustoupilo.
Zásadní zlom nastal před dvěma lety, kdy proběhla architektonická soutěž na přestavbu. V té uspěli architekti mezinárodního studia Boele. Podle jejich návrhu má v někdejších lázních vzniknout multifunkční vzdělávací centrum s knihovnou. Projekt počítá s širokou škálou prostor včetně kulturních a přednáškových sálů, prezentačních místností, dětské herny, teen zóny, výtvarných ateliérů, učeben, dílen a také nahrávacího studia.
Ze zchátralé plavecké haly v Chomutově vznikne vzdělávací centrum s knihovnou
Termín zahájení realizace není v tuto chvíli jistý. Předpokládané náklady projektu totiž přesahují jednu miliardu korun. Magistrát proto hledá vhodný dotační titul, který by umožnil financování.
Město chce do příštích komunálních voleb v roce 2026 připravit podmínky pro soutěž na zhotovitele. „V této fázi to utneme,“ uvedl Bocian s tím, že další kroky budou na novém vedení Chomutova po volbách.
11. září 2020