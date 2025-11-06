Chomutov získal souhlas k přestavbě lázní, další kroky budou na novém vedení

Plán na oživení bývalých městských lázní v Chomutově, které jsou již 13 let uzavřené a chátrají, se posunul do další fáze. Město získalo potřebný souhlas k přestavbě brutalistického objektu ze 70. let minulého století na moderní kulturní centrum a knihovnu.

„Bylo vydáno stavební povolení na lázně, což je významný milník v celém projektu,“ uvedl první náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever).

Nyní se radnice soustředí na zajištění externího financování nákladného projektu a na přípravu veřejné soutěže na zhotovitele stavebních prací.

O oživení budovy bývalých lázní na okraji městského parku se hovoří řadu let. V minulosti se dokonce objevovaly i návrhy na demolici objektu. Od tohoto záměru však vedení města na doporučení přizvaných architektů definitivně ustoupilo.

Zásadní zlom nastal před dvěma lety, kdy proběhla architektonická soutěž na přestavbu. V té uspěli architekti mezinárodního studia Boele. Podle jejich návrhu má v někdejších lázních vzniknout multifunkční vzdělávací centrum s knihovnou. Projekt počítá s širokou škálou prostor včetně kulturních a přednáškových sálů, prezentačních místností, dětské herny, teen zóny, výtvarných ateliérů, učeben, dílen a také nahrávacího studia.

Termín zahájení realizace není v tuto chvíli jistý. Předpokládané náklady projektu totiž přesahují jednu miliardu korun. Magistrát proto hledá vhodný dotační titul, který by umožnil financování.

Město chce do příštích komunálních voleb v roce 2026 připravit podmínky pro soutěž na zhotovitele. „V této fázi to utneme,“ uvedl Bocian s tím, že další kroky budou na novém vedení Chomutova po volbách.

