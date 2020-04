Lázně Mšené se po otevření plní jen zvolna, v Teplicích zahájí do pondělí

„Vlastně jsme jen oprášili pravidla, která jsme už před měsícem a půl používali,“ řekl František Poch, ředitel Mšeného-lázní na Litoměřicku.

„Lidé, kteří nejsou ze společné domácnosti, budou ubytovaní na samostatných pokojích a i v restauraci bude mít každý svůj stůl, aby byla dodržena vzdálenost dvou metrů. To už u nás všechno fungovalo v březnu,“ dodal Poch.

„Budeme rádi, když tu do konce týdne budeme mít čtyřicet lidí, což není ani pětina kapacity. Na druhou stranu máme strach, co by to s firmou udělalo, kdybychom museli čekat další měsíc. Takže jsme rádi, že lázně vláda otevřela,“ připustil Poch.

Spokojení jsou i v Lázních Teplice, kde by chtěli otevřít co nejdříve. „Zrovna dáváme vše dohromady. Jako první otevřeme lázeňský dům Beethoven a pak Kamenné lázně pro děti. Plán je otevřít nejpozději do 4. května,“ sdělil ředitel Radek Popovič s tím, že i zde budou muset klienti dodržovat pravidla.

„Zatím otevřeme jen to základní, budeme fungovat v nouzovém režimu. Určitě bude zavřené Thermalium (bazén), klienti budou muset dodržovat odstupy a na procedurách nebude více než pět lidí. Zaměstnance rozdělíme na směny, klienti budou na pokojích po jednom,“ dodal Popovič.

Podobná opatření budou fungovat i v Mšeném-lázních. „Pro neubytované hosty bude areál uzavřený. Klientům doporučíme, aby ho neopouštěli, aby se zbytečně nevystavovali riziku nákazy. Restaurace a kavárna budou otevřeny pouze pro ně, nikdo jiný se sem nedostane,“ potvrdil Poch s tím, že lidé budou v areálu lázní nosit roušky.

Roušky by si lázeňští hosté měli vozit s sebou

„Vyžadujeme, aby si klienti nejlépe vozili svoje, ale v případě potřeby jim nabídneme i naše plátěné. Máme i možnost je vyprat u nás v prádelně, pokud o to lidé budou stát,“ zmínil Poch.

Hosté budou roušky nosit i při procedurách, které nejsou takzvaně mokré. „Přijali jsme také opatření, aby se lidé nepotkávali v šatnách,“ doplnil Poch.

Podle ředitele Pocha bude trvat ještě dlouho, než se lázeňství vrátí do stavu před krizí.

„Ekonomický dopad bude velký, ztráty budou několikamilionové. Březen a duben jsou pro nás jedny z nejvýznamnějších měsíců, květen bude také ztrátový a kdo ví, jak dopadne červen, jestli se některé restrikce nevrátí. Letošek bude pro všechny lázně špatný,“ popsal Poch.