Křišťálové kapky nebo 600 nových dveří. Nejstarší lázeňský dům je po opravě

Došlo také na rozšíření wifi na pokojích, klimatizaci pokojů či vylepšení rehabilitačního bazénu, jídelny a povrchu chodeb a schodišť.

„Rekonstrukce se dotkla celého domu, od vchodu až po vzdálené části, kde jsou pokoje. Natáhlo se tu mnoho kilometrů kabelů a udělalo se malé Termalium (bazén s termální vodou, pozn. red.). Když už jsme museli lázně zavřít, tak jsme udělali všechno, co šlo. Celá investice nás vyšla na více než sto milionů korun,“ říká ředitel společnosti Lázně Teplice Radek Popovič.

Cílem architektonické úpravy známého lázeňského domu byla snaha, aby se návštěvník, který do lázní zavítá, už od příchodu cítil zklidněn. „Proto jsme se snažili udělat vstupní prostor tak, aby klienta nic nerušilo. Uvědomili jsme si, že lázně, kde si lidé léčí pohybové ústrojí, nemohou hned ve vchodu mít schody. Proto jsme tyto schody odstranili, aby se naši pacienti mohli ve vstupním prostoru lépe pohybovat,“ popisuje architekt Petr Sedláček.

Při vstupu do foyer návštěvníky upoutají dva tisíce zavěšených křišťálových kapek – nebo také not, jak se někteří lidé přou. Petr Sedláček vysvětluje, že je výzdoba spojením obou. „Pozvali jsme ke spolupráci designéry skla a osvětlení, kteří sem tento velmi zajímavý prvek vnesli. Je to jednak vyjádření kapky léčivé vody a jednak odkaz na hudební skladatele, kteří se v Teplicích léčili,“ doplňuje architekt.

Zcela nový je také prostor, který vznikl na místě původní zimní zahrady. Tu se architekt rozhodl nahradit místem pro oddech a setkávání, který nazval Respirium.

V lázeňském domě Beethoven, který tvoří 12 propojených objektů, je celkem 193 pokojů. „Sto z nich při rekonstrukci dostalo nový nábytek, deset pokojů jsme rekonstruovali úplně od základů a v sedmnácti pokojích jsme doplňovali různé technické detaily. Do všech pokojů jsme doplnili kabeláž, aby v celém komplexu byl přístup k wifi a všude fungovaly televize se stovkou programů,“ vypočítává obchodní ředitelka lázní Yveta Slišková s doplněním, že celkem se v pokojích vyměnilo na šest set dveří.

Návštěvníků lázní v poslední době stále přibývá, čísla se však ještě nedostala na předcovidovou úroveň. V poslední době se také mění skladba klientely.

„Tuzemští hosté, kteří to k nám mají nejblíže, stále převažují a tvoří asi 80 procent našich klientů. Dále k nám jezdila klientela arabská, ruská, německá a další. Zahraniční klientela se však nyní vyvíjí geopoliticky proti nám. Po covidu se snížil počet arabských klientů, po událostech na Ukrajině jsme přišli o ruskou klientelu a po napadení Izraele jsme přišli i o Rusy, kteří žijí v Izraeli. Ze zahraničních hostů máme v současné době jen část arabské a německé klientely a dále je to už rozprostřeno mezi různé další země,“ podotýká ředitel Popovič.

Ceny pobytů lázně navyšují každý rok o jednotky procent. „Nutí nás k tomu zvyšující se nároky na mzdovou úroveň i navyšující se ceny energií. Toto se pak musí objevit i v ceně pobytů,“ doplňuje Slišková s tím, že v lázních nyní pracuje 315 zaměstnanců.