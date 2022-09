Národní dům by mohl suplovat chybějící kluby, říká nový šéf kultury v Ústí

S pořádáním kulturních akcí a festivalů máte dlouholeté zkušenosti, podílel jste se mimo jiné na divadelním festivalu Kult i na akcích na divadelní lodi Tajemství Divadla bratří Formanů. Jak hodnotíte nabídku kultury v Ústí nad Labem třeba ve srovnání s dalšími obdobně velkými sídly?

Myslím si, že celkově je v Ústí docela bohatá a rozmanitá kulturní nabídka. Otázka je, do jaké míry se ta nabídka správně potkává s poptávkou. Problém může být absence hudebních klubů. Kluby dříve produkovaly nejvíce akcí, zejména pro mladší generaci. Dalším problémem je stav kulturní infrastruktury ve městě, zejména sály a dostupná technika. V minulosti jsme několikrát museli zrušit plánované divadelní představení, protože požadavky divadla na velikost prostoru nebo technické vybavení prostě nešlo v Ústí splnit. Do porovnávání s jinými městy se pouštět nebudu, protože to je na samostatný článek.

Místní často říkají, že se tady nic neděje a za kulturou musí do okolních měst. Sdílíte tento názor?

Ústecký kulturní měsíčník má v září 94 stran, které jsou z drtivé části o akcích, které se tady konají. Také občas slýchávám, že potenciální diváci o té akci vůbec nevěděli. Pokusíme se zlepšit komunikační kanály, aby divákům naše pořady nebo pořady jiných organizátorů v našich prostorách neunikly.

Ředitelem jste pár dní, máte jasno, kam chcete kulturu ve městě posunout?

Rád bych přispěl k tomu, aby se zlepšila zmiňovaná infrastruktura. Kulturní středisko disponuje celkem šesti sály různých velikostí a objektem letního kina. Bohužel je znát, že se sem poslední roky, možná spíše desetiletí, moc neinvestovalo. Technický stav má své rezervy, z dotačních výzev se pokusíme získat finance na opravy a dovybavení. Nyní dokončuji žádost do Národního plánu obnovy na revitalizaci budovy B domu kultury. Pokud budeme úspěšní, může z původního kinosálu vzniknout plně vybavené multifunkční kulturní a kreativní centrum pro divadelní představení, komorní koncerty, přednášky, konference nebo umělecké rezidence. To je ovšem hudba budoucnosti – nejdříve rok 2025. V kratším časovém horizontu musíme pracovat s tím, co máme. Domluvená jsou například představení Divadla Vizita s Jardou Duškem nebo muzikál Nebesa, na kterém se spojili Losers Cirque Company s Jiřím Kornem. Pokusíme se více nastartovat národní dům, který by částečně mohl suplovat chybějící hudební kluby. Máme domluvené koncerty Tatabojs, křest nové desky legendární kapely Dunaj nebo třeba Vlastu Redla s kapelou. Rozšířit chceme i nabídku služeb souvisejících s pořádáním akcí, například plesů. Zájemcům nabídneme kompletní spektrum služeb od pronájmu prostor, zajištění techniky, programu až po pomoc s propagací akce. S dalšími pořadateli budeme hledat cesty, jak společně zajistit pestrou kulturní nabídku.

Můžete popsat, jak vypadal konkurz na šéfa Kulturního střediska? Co jste komisi prezentoval?

Zaměřil jsem se na analýzu stávajícího stavu a z ní vyplývající návrhy krátkodobých a dlouhodobých opatření, aby Kulturní středisko bylo profesionálním poskytovatelem kulturní infrastruktury a jeho programová nabídka co možná nejširší.

Ústí je oproti jiným městům trochu specifické sociálním složením obyvatel. Je potřeba brát při plánovaní kulturních akcí i na tohle ohled?

Ano, rozhodně. Navíc s publikem se musí pracovat kontinuálně a dlouhodobě. Rádi bychom systematicky budovali divácké základny pro různé typy akcí.