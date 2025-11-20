Voda není pitná ve dvou ulicích, a to Za Stodolami a Jezerní. „Problém se dotýká 22 odběrných míst se 143 obyvateli. Voda je tady nepitná do odvolání. Do lokality jsme přistavěli dvě stacionární cisterny,“ uvedla mluvčí SČVK Iveta Kardianová.
Problém s vodou prokázaly laboratorní testy, které nechala SČVK udělat po stížnostech místních obyvatel. „Na základě stížností jsme provedli odběry vzorků v osmi ulicích města. V šesti ulicích parametry dodávané vody odpovídají platné legislativě, tedy voda je pitná bez závad. Ve dvou ulicích je nepitná,“ řekla mluvčí společnosti.
Postižení obyvatelé trpí převážně střevními obtížemi. „Od pátku večer do pondělí jsem myslel, že je to můj poslední víkend. Takové křeče a každých deset minut návštěva WC,“ popsal na sociálních sítích peripetie jeden z místních. Jiná obyvatelka, paní Věra, si zase postěžovala, že problémy má celá rodina včetně vnoučat.
Jaké závadné látky se ve vodě nalezly, firma SČVK zatím nezveřejnila. S problémem jsou seznámeni také hygienici.
Podle společnosti se do vodovodního potrubí zřejmě dostala voda z cizího zdroje, což vedlo ke kontaminaci. Pravděpodobně může jít o nezákonně napojenou studnu na vodovodní přípojku.
„Buď kvůli nefunkční klapce, nebo její absenci mohlo dojít k proniknutí vody ze studny do veřejného vodovodu,“ popsala možný scénář Kardianová s tím, že připojení cizího zdroje vody, například studny s vodovodní přípojkou, je přísně zakázáno.
Po původci znečištění vodaři pátrají a současně čistí vodovodní potrubí, aby z něho kontaminovanou vodu dostali. „V současné době postiženou oblast intenzivně odkalujeme. Kontrolujeme zpětné klapky a pátráme po možném zdroji,“ popsala Kardianová s tím, že i ve čtvrtek pokračoval odběr dalších vzorků pro analýzu kvality vody.
Starosta Kryr Václav Kadleček (Vaše volba!!! Vaše Kryry!!!) poznamenal, že jakmile se na radnici obrátili lidé se stížnostmi na kvalitu vody, kontaktoval SČVK. Upozornil, že město není vlastníkem vodovodu, za problém tedy nenese zodpovědnost.
Všem obyvatelům doporučuje, aby v případě zdravotních obtíží průjmového charakteru informovali právě SČVK. „Tímto by pomohli lépe specifikovat oblast nebo oblasti, kterých se kontaminace týká,“ nastínil Kadleček.