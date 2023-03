Žádní vlci tam nebyli, řekli ochránci. Muž údajně napadený šelmou teď mlčí

„Situaci skutečně nebereme na lehkou váhu. Právě proto kolega vyrazil hned v pondělí do terénu, aby ověřil, co se ve skutečnosti stalo. Jediné, co můžeme v tuto chvíli říci, je, že kromě výpovědi napadeného – která se objevuje v různých verzích – nic nenasvědčuje přítomnosti vlčí smečky na místě údajného incidentu,“ uvádí agentura.

Zoolog na území, kde mělo incidentu dojít, hledal takzvané pobytové znaky vlka, tedy stopy, trus a zbytky kořisti. Ty by svědčily o přítomnosti vlka, nic takového ale nenašel. „Vidět nebyly ani stopy člověka s malým psem,“ upozornila agentura s tím, že nedaleko obce Nová Ves byly na sněhu na cestě patrné stopy stopy velkého plemene psa.

Pracovníci agentury se také snažili s napadeným mužem osobně setkat. To se jim ale nepodařilo. Muž se omluvil, že je u lékaře.

„V telefonickém rozhovoru upřesnil místo útoku. Popsal jej tak, že smečka vlků vyšla z lesního porostu na louku, kde se zastavila. Jeden z vlků se měl oddělit a rozběhnout s cílem napadnout psa. Při obraně psa pak došlo ke zranění,“ uvedla tisková mluvčí agentury Karolína Šůlová.

Přítomnost vlka či celé smečky v blízkosti Hory sv. Šebestiána neodhalil ani pravidelný monitoring, který se uskutečnil na začátku března, a to nedaleko místa, kde mělo k incidentu dojít, v oblasti Menhartického vrchu.

„V této době tu ležela souvislá sněhová pokrývka – a ani tehdy zde nebyly nalezeny žádné vlčí stopy či jiné pobytové znaky, které by přítomnost vlků dokládaly. Podle pracovníků Městských lesů Chomutov, s nimiž je pravidelně výskyt vlků v oblasti Hory Svatého Šebestiána konzultován, se zde od podzimu žádná větší vlčí smečka nezdržuje. Byli tu pozorováni nepravidelně maximálně dva jedinci,“ informovala agentura.

Zda skutečně došlo k útoku vlkem by podle AOPK doložila analýza DNA z oblečení. Tu ale již nelze udělat, protože napadený muž prý oblečení vypral.

28. června 2017

„Celou oblast budeme samozřejmě podrobně monitorovat i nadále. Nedomníváme se však, že by měli mít lidé důvod k obavám. Doporučujeme však obecně, aby psi byli ve volné přírodě vždy na vodítku. Uvítáme další informace, které by mohly vnést k objasnění události,“ doplnila agentura.

Zpráva o napadení člověka vlkem vyvolala velkou reakci na sociálních sítích. Jedni volají po regulaci vlků na území České republiky, jiní je zase brání. „Vlk je šelma, jejíž přirozený návrat do naší přírody vzbuzuje kontroverze. Po sociálních sítích se například šíří nejrůznější videa ze zahraničí a jsou vydávána za tuzemská. I proto je důležité zjistit, jak celý incident proběhl,“ uzavřela AOPK.