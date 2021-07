Pozemky v Krupce budou dál pustnout, zastupitelé odmítli nabídky zájemců

Václav Krása (ODS) žádal o prodej tří pozemků o rozloze více než sedm tisíc metrů čtverečních. Podle znaleckého posudku byla jejich cena 250 korun za metr čtvereční, Krása však zastupitelům předložil vlastní znalecký posudek, podle kterého měl vyjít metr čtvereční na pouhých 55 korun.

„Nevím, proč bych to měl kupovat za cenu obvyklou, když je to neobvyklý pozemek. Jsou to v podstatě bažiny. Už 20 let z toho místa vozím bordel a loni mě napadlo, že bych tam vybudoval vodní plochu s odpočinkovou zónou. Bylo by to veřejně přístupné pro občany,“ nastínil Krása svůj plán s tím, že za cenu dle posudku města nemá zájem.

Protinávrh, aby mu byly parcely prodány za 373 tisíc korun, tedy za cenu dle jeho posudku, nakonec zastupitelé nevyslyšeli. Pro hlasovalo jen sedm z nich, dalších šest se zdrželo a čtyři byli proti.

Podobně dopadl i záměr místní organizace Českého rybářského svazu Teplice, která chtěla od města koupit bývalý chovný rybník v katastrálním území Sobědruhy. Ten je dnes zarostlý a nefunkční, rybáři ho chtěli zvelebit a vrátit mu původní funkci.

Podle posudku byla plocha o rozloze přes 12 tisíc metrů čtverečních oceněna na 142 tisíc korun, tedy 12 korun za metr čtvereční. „Jde nám o princip, jinak bych i souhlasil. Přece nemůžeme lidem prodávat zahrádky za 250 korun a na druhé straně pozemky za 12 korun,“ podotkl Adolf Vítů (ANO).