Novinka má vyjít na 27 milionů korun a hotová by měla být v roce 2030. Přesný termín zahájení stavebních prací zatím stanoven nebyl. Policie i silničáři si od změn slibují především zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, po přestavbě zde totiž bude platit přednost v jízdě jako na klasickém kruhovém objezdu. Řidiči jedoucí na okruhu tu v současné době přednost nemají.
Turbo okružní křižovatky patří mezi moderní dopravní řešení, která díky svému uspořádání nabízejí vyšší kapacitu než klasické kruhové objezdy. „V křižovatce bude změněn dopravní režim na okružní křižovatku se spirálovitým uspořádáním. Vnější průměr upravené křižovatky bude 35 metrů,“ popsala plánovanou úpravu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková.
Ve směrech centrum – Severní Terasa a Teplice – centrum budou součástí křižovatky také takzvané bypassy, tedy obchvaty, které umožní plynulejší průjezd bez nutnosti vjíždět do okružního pásu. Šířka vozovky okružního pásu se bude pohybovat v rozmezí od 5,5 do devíti metrů.
Stavba zahrne i úpravy stávajících vjezdů v nutném rozsahu, výškové vyrovnání povrchových zařízení inženýrských sítí ve vozovce a úpravy chodníků či okolní zeleně. Součástí projektu je rovněž úprava autobusové zastávky Bukov–Rondel a realizace vynucených přeložek podzemních inženýrských sítí.
Rekonstrukce se dotkne i dopravního značení. Počítá se s úpravou svislého a doplněním vodorovného značení včetně nových a obnovených portálů (konstrukce nad silnicí, kam se umisťují např. značky či světelná signalizace – pozn. red.).
Změny čekají i trolejbusovou dopravu. „V rámci rekonstrukce bude upraveno trakční vedení trolejbusů, které musí odpovídat nové geometrii jízdních pruhů v celé křižovatce. Současně dojde k optimalizaci veřejného osvětlení, jehož stožáry budou tam, kde to bude možné, sjednoceny se stožáry trakčního vedení,“ řekla Zahálková.
Křižovatka Na Rondelu se má stát nejen první turbo okružní křižovatkou v krajském městě, ale také pilotním dopravním řešením pro celý Ústecký kraj.