Roky pohřešovaného muže patrně zavraždili. Ztotožnění usnadnilo to, že neměl nohu

Kosterní pozůstatky se našly letos v dubnu u bývalého hospodářského stavení. Podle prvotních zjištění se jednalo o muže, který s největší pravděpodobností zemřel násilnou smrtí. Odhad stáří ostatků činí přibližně třináct let.
Kriminalistům se podařilo potvrdit totožnost oběti. „K rychlému ztotožnění pomohl zdravotní hendikep poškozeného, který měl pouze jednu nohu,“ uvedla tisková mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
Jeho identita se následně s jistotou potvrdila zkoumáním genetického materiálu v Kriminalistickém ústavu Policie České republiky.
Policie vyhlásila pátrání po muži již v roce 2012. Tehdy existovaly indicie, že se mohl zdržovat v Anglii, kde měl rodinu, a Okresní soud v Kladně jej stíhal jako uprchlého.
Stopy nyní kriminalisty vedou mimo jiné i na Kladensko, kde se muž v minulosti podle všeho pohyboval. Kriminalisté zjišťují, jak se dostal na Litoměřicko, co bylo příčinou jeho smrti a jaké okolnosti události předcházely.
„Vzhledem k tomu, že prověřování nadále probíhá, nelze k věci v tuto chvíli poskytovat další podrobnosti,“ dodala Hyšplerová