Do ústecké problémové čtvrti se vrátí policie, stavba služebny už začala

Kompletní rekonstrukce by měla být hotová v polovině prosince a policie by zde měla sídlit začátkem příštího roku. Do čtvrti se vrátí po více než deseti letech.

„Plníme slib a zároveň splácíme dluh krásnobřezenským, vždyť z havarijního objektu v ulici Na Sklípku policie odešla na konci roku 2011. Od té doby musela do Krásného Března dojíždět z centra města. Bezpečnost je pro naši radnici prioritou číslo jedna a nová služebna je dalším střípkem v opatřeních, která přijímáme a iniciujeme,“ řekla starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Přípravu na stavební akci stihla neštěmická radnice v rekordním čase. „Od první čárky ve studii proveditelnosti po zadání zakázky uplynuly necelé dva roky. Jde přitom o komplikovanou stavbu, jejíž součástí je i úprava přilehlých komunikací tak, aby splňovaly podmínky pro policii,“ přiblížila Tomková.

K rekonstrukci musela radnice získat stavební povolení specializovaného úřadu ministerstva vnitra.

Radnice na přípravě s policií úzce spolupracovala. „Projekt jsme kompletně uzpůsobili potřebám policie, aby budova splňovala její požadavky,“ podotkl neštěmický místostarosta Roman Fikar (Vaše Ústí).

Obvod Neštěmice tak bude mít dvě služebny, jedna už funguje v problematickém Mojžíři. A stejně jako v Mojžíři bude policie neštěmické radnici platit nájemné za využívání objektu v Krásném Březně. „Také služebnu v Mojžíři jsme nedávno opravili. Razíme zásadu, že to, co vybereme na nájemném, bychom měli v maximální míře vracet do oprav a údržby,“ dodal Fikar.